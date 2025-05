Prefeitura recebe inscrições de mulheres para oficina gratuita de terrário no CEU Pimentas

Até terça-feira (20), a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres recebe inscrições de interessadas em participar da oficina gratuita de terrário no Espaço da Mulher Clara Maria, no CEU Pimentas (Estrada do Caminho Velho, 351). Terrários são espécies de minijardins de plantas cultivadas no interior de recipientes transparentes de diversos tamanhos. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (11) 2480-1060.

A iniciativa da subsecretaria, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, visa à autonomia financeira (geração de renda), elevação da autoestima, ao conhecimento para o empreendedorismo e ao empoderamento da mulher.

“Participar da oficina de terrário e descobrir como transformar a criatividade em oportunidade é uma iniciativa muito importante. Além de aprenderem a montar o próprio terrário, as participantes vão explorar ideias para empreender com baixo investimento,” disse a subsecretária Vanessa de Jesus.

As aulas ocorrerão para duas turmas em dois horários: das 9h às 12h e das 13h às 15 horas. São oferecidas ao todo 24 vagas, 12 para cada turma.