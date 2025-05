Patrimônio imaterial de Guarulhos, Banda Lira comemora 117 anos

Guarulhos celebra nesta quinta-feira (15) o aniversário de 117 anos da Corporação Musical Banda Lira de Guarulhos, uma das instituições culturais mais tradicionais da cidade. O evento foi realizado na Casa da Lira, sede da instituição desde 2024 e que se tornou Ponto de Cultura, reuniu jornalistas, artistas e personalidades da cidade, além de representantes da Secretaria de Cultura, que prestigiaram a celebração.

“Para a Prefeitura de Guarulhos é muito importante valorizar e exaltar o trabalho artístico de grupos como a Banda Lira, cuja trajetória se confunde com a história da cidade”, enfatizou o secretário de Cultura, João Marcio Vaz.

Com 117 anos de história, a Banda Lira reafirma seu compromisso com a cultura, a educação musical e o bem-estar coletivo. Mantém-se como um espaço de resistência e criação, a serviço da cidade.

Presença constante na vida dos guarulhenses

A fundação da Banda Lira remonta a um documento oficial enviado à Câmara Municipal, solicitando apoio para a compra de instrumentos musicais. Os vereadores, ao atenderem aquele pedido, iniciaram sem saber uma trajetória que se tornaria a trilha sonora da cidade.

Desde então, a Banda Lira tem sido presença constante na vida comunitária guarulhense. Do antigo coreto em frente à Igreja Matriz até a participação em inaugurações, cerimônias públicas e eventos festivos, a banda consolidou seu papel como símbolo de pertencimento e memória coletiva. Há ruas e espaços públicos em Guarulhos cuja história se confunde com os sons e passos da Lira.

Ao longo de suas décadas de existência, a banda soube se reinventar. Nos anos 1960, passou a dialogar com o recém-criado Conservatório Municipal. A cada geração, enfrentou o desafio de atualizar-se sem perder sua essência. No centenário, sob a liderança de Lola Testai, foram criados os marcantes “Bailes da Saudade”, com foco na valorização dos músicos veteranos.

Hoje, sob a presidência de Gilmar Abbud, a Banda encara novos desafios: o envelhecimento do seu corpo artístico e da plateia. A resposta está na renovação do repertório e na formação de um grupo no estilo Big Band, que dialoga com públicos diversos e atualiza sua proposta artística.

Ponto de Cultura

Em 2024, a Casa da Lira, sede da instituição, foi reconhecida como Ponto de Cultura, e passou a abrigar cursos de produção cultural, reuniões de coletivos como AAPAH e MCLME, gravações do podcast Sotaque Guarulhense, exposições e atividades integradas ao World Creativity Day Guarulhos. No encerramento do Festival da Criatividade, no Sesc Guarulhos, a Banda apresentou sua nova formação e o repertório eclético que marca essa nova fase.

A Casa da Lira fica na rua Corina, 94 – Centro (paralela à Av. Paulo Faccini), onde está em exibição um acervo de fotos, documentos e registros sonoros que contam parte da história de Guarulhos por meio da música.