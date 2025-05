Prefeitura realizará reunião com empresas parceiras para organização da 11ª Feira do Estudante

Na próxima quarta-feira (21) a Prefeitura de Guarulhos realizará às 14h, no auditório do Paço Municipal, uma reunião com instituições de ensino médio, técnico, superior, escolas de idiomas, programas de estágios e intercâmbios e demais empresas interessadas em participar da 11ª Feira do Estudante de Guarulhos. Este ano, a feira terá como tema Protagonistas do Amanhã e acontecerá nos dias 14 e 15 de agosto no Adamastor.

A iniciativa da Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, visa aproximar os jovens de oportunidades. de mais informações e orientações que auxiliem na escolha de sua carreira profissional e de estudo.

“A 11ª Feira do Estudante irá reunir mais de 15 mil pessoas em um ambiente de conhecimento, oportunidades e conexão. Com a presença de empresas, instituições, palestras e workshops, o evento fortalecerá a qualificação dos jovens, impulsionará o desenvolvimento profissional e contribuirá diretamente para o crescimento de Guarulhos”, afirmou o subsecretário da Juventude, Joas Rodrigues de Melo.

A estimativa é que um público de 15 a 20 mil jovens visite o evento que contará também com diversas atrações culturais. Empresas interessadas em participar devem entrar em contato pelo telefone (11) 2408-5604 ou pelo WhatsApp (11) 963056975.