Prefeitura realiza limpeza de boca de lobo e finaliza desassoreamento de córrego

A Secretaria de Administrações Regionais (SAR) realizou nesta quarta-feira (15) a desobstrução e a limpeza de uma boca de lobo e de um poço de visita localizado na avenida Guanabara, no Água Azul. O serviço foi coordenado pela regional Bonsucesso da pasta.

Os dois equipamentos integram o sistema de drenagem na via e estavam obstruídos por muitos sedimentos, ocasionando alagamentos no trecho da avenida mencionada.

Para realizar a limpeza foi disponibilizado um caminhão hidrojato, que utiliza água sob pressão para remover com mais agilidade os resíduos acumulados que impedem o fluxo normal das águas pluviais.

O serviço foi realizado à noite com o objetivo de causar menos impacto ao tráfego de veículos.

Córrego

Na região do Carmela foi finalizado nesta quinta-feira (15) o desassoreamento do córrego que fica às margens da rua Serra do Ouro. No local foi utilizada uma escavadeira hidráulica para a remoção dos resíduos do leito e assim permitir uma melhor fluidez das águas.

As equipes das oito regionais da pasta realizam constantemente os serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.