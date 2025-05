Guarulhos apresenta expertise em gestão pública para Atibaia

A Prefeitura de Guarulhos recebeu nesta terça-feira (13) uma comitiva da Prefeitura da Estância de Atibaia para uma visita técnica focada em aprimorar a gestão municipal e conhecer as iniciativas da Secretaria de Gestão guarulhense.

O grupo representado pela secretária-adjunta de Planejamento e Finanças, Rosa Maria Alves Lopes, foi recebido pelo secretário de Gestão de Guarulhos, Armando Tavares Neto, e pelos respectivos diretores dos departamentos de Gestão de Pessoas, Modernização Administrativa e de Atendimento ao Cidadão (Rede Fácil).

Durante o encontro, foram apresentados os principais projetos e as estratégias de cada departamento, proporcionando um panorama detalhado das ações desenvolvidas em Guarulhos, já que a comitiva atibaiana buscava conhecer as metodologias e os projetos implementados no município para otimizar esses setores cruciais para o bom funcionamento da máquina pública e o atendimento à população.

De acordo com a Secretaria de Gestão, a visita técnica demonstra o interesse de outras prefeituras em reconhecer e aprender com as práticas bem-sucedidas implementadas pela administração de Guarulhos. A troca de experiências e o compartilhamento de conhecimento são vistos como ferramentas importantes para o aprimoramento contínuo dos serviços oferecidos à população em diferentes municípios.

Atendimento ao Cidadão

Um dos pontos altos da visita foi o tour guiado pelas instalações da Central de Atendimento ao Cidadão – Fácil Bom Clima – uma das seis unidades de atendimento presencial da rede disponível aos munícipes existentes na cidade. Na oportunidade, o grupo pôde observar a dinâmica do atendimento, a organização dos serviços e a infraestrutura que permite agilizar a resolução das demandas da população.

Ao final do encontro, a comitiva foi recebida pelo chefe de gabinete do Prefeito de Guarulhos, Caio da Silva Santos, que lhes transmitiu as boas-vindas do prefeito Lucas Sanches.