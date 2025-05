Biblioteca Monteiro Lobato recebe show gratuito de sertanejo instrumental

A 2ª edição do projeto Terças Musicais recebe na próxima terça-feira (27), às 20h, Seresta na Roça, show de música caipira instrumental. A apresentação acontece no Auditório Pedro Dias Gonçalves, no complexo da Biblioteca Monteiro Lobato, no Centro. A entrada é gratuita e a classificação, livre.

Composto por músicos do Conservatório Municipal de Guarulhos (CMG) e coordenado pelo músico e professor da entidade, Zé Helder, o show oferece repertório que inclui composições de nomes como Tonico e Tinoco, Teddy Vieira e Capitão Barduíno, Zeca Collares, Tião Carreiro e Pardinho e Almir Sater, entre outros.

O projeto Terças Musicais é uma iniciativa do CMG que tem como objetivo trazer ao espaço da Biblioteca Monteiro Lobato shows com grandes nomes do cenário musical de Guarulhos e de São Paulo.

Serviço

A Biblioteca Monteiro Lobato fica na rua João Gonçalves, 439 – Centro – Guarulhos/SP.