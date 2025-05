Prefeitura lança a 11ª Feira do Estudante de Guarulhos

Um público de 80 pessoas representantes de empresas de diversos setores como instituições de ensino técnico, profissionalizante, superior, de idiomas, programas de intercâmbio e estágios, entre outras, lotou o auditório do Paço Municipal nesta quarta-feira (21) para o lançamento da 11ª Feira do Estudante de Guarulhos “Protagonistas do Amanhã”.

A cerimônia contou com a participação do prefeito Lucas Sanches, do vice-prefeito Thiago Surfista, do secretário de Direitos Humanos, Felipe Marques de Mendonça e do subsecretário da Juventude, Joas Rodrigues, entre outras autoridades.

“O time da Subsecretaria da Juventude é aguerrido, preparado, tem muita energia e sabe o que faz. Dá brilho nos olhos ver que esta feira, com certeza, será a maior que Guarulhos já viu e vamos proporcionar aos nossos jovens mais oportunidades e horizontes. Estou olhando para representantes de empresas que vão ajudar os estudantes a realizarem seus sonhos, porque eles são os protagonistas do amanhã, ” destacou Lucas Sanches.

Mobilização

A expectativa é que um público de 25 mil pessoas visite a 11ª Feira do Estudante de Guarulhos, prevista para 14 e 15 de agosto (quinta e sexta-feira), das 8h às 19h, no Adamastor. Iniciativa da Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, ela visa a aproximar os jovens de oportunidades, informações e orientações que os auxiliem na escolha de suas carreiras profissionais e de estudos.

O vice-prefeito ressaltou o papel da administração municipal em fazer a ligação entre a população e as oportunidades. “Muitos estudantes têm dúvidas e não sabem em qual área seguir. Contudo, há muitas empresas que têm dificuldade em encontrar profissionais qualificados. É nosso papel fazer as conexões para que desperte no jovem o interesse por estas vagas”, disse Surfista.

Já o secretário de Direitos Humanos revelou que sonhava em ser arquiteto ou engenheiro quando estudante e mudou de ideia quando participou de uma feira do estudante à época. “Este é um evento que dá oportunidade aos estudantes de pensarem no futuro. Foi numa feira do estudante que decidi cursar Direito, porque tive informações que me fizeram refletir e escolher esta carreira, ” contou Mendonça elogiando o trabalho desenvolvido pela subsecretaria que conta com o suporte da pasta.

Por sua vez, o tema desta edição da feira foi abordado por Joas. “Protagonistas do Amanhã reflete a convicção de que a juventude não é apenas o futuro, mas é o presente ativo hoje, que está em todos os cantos da cidade. A Feira do Estudante representa muito mais que o compromisso educativo, é o compromisso real com o futuro de Guarulhos. Queremos ampliar o horizonte do jovem, oferecendo-lhe ferramentas importantes para a escolha de qual caminho seguir e para que tenha um norte para o desenvolvimento de seu potencial, ” explicou o subsecretário.

Parcerias

A Universidade Guarulhos (UNG) participa da Feira do Estudante desde a primeira edição. “Este ano fazemos 55 anos e não poderíamos deixar de apoiar este evento. Valorizamos o acesso da juventude ao ensino superior e ao mercado de trabalho. Somos a única universidade nascida na cidade e temos orgulho em contribuir com o desenvolvimento e crescimento profissional dos jovens, ” afirmou a coordenadora de Marketing da UNG, Aline Pinho.

Há 12 anos atuando no município com cursos técnicos e profissionalizantes aeroportuários, a Escola Companhia das Asas estará presente ao evento. “Muitos alunos do ensino médio moram perto do aeroporto, veem aviões passar sobre suas cabeças e não imaginam que um dia podem trabalhar nele ou mesmo na operação aeroportuária. A Feira do Estudante possibilita que eles conheçam e tirem dúvidas sobre as profissões da aviação civil, ” disse o diretor da instituição que desde 2019 é parceira do evento, professor Marcos Paulo de Souza.

A programação prevê a participação de dezenas de empresas e de instituições, realização de palestras e de oficinas, oportunidades de estágios, além de atrações cultuais. Empresas interessadas em participar devem entrar em contato pelo telefone (11) 2408-5604 ou pelo WhatsApp (11) 963056975.