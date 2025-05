GCM captura foragido da Justiça durante patrulhamento no Jardim Célia

Agentes do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos capturaram um homem foragido da Justiça na quarta-feira (21), durante patrulhamento preventivo realizado na rua São José do Piauí, no bairro Jardim Célia.

Durante a ronda, a equipe abordou um indivíduo em atitude suspeita e, após consulta ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), constatou que havia contra ele um mandado de prisão em aberto por furto.

Diante da confirmação, o homem foi detido e encaminhado ao 2° Distrito Policial (Rua Mena, 329 – Jardim Santa Mena), onde o delegado de plantão autorizou a prisão e registrou o boletim de ocorrência por captura de foragido.

A ação reforça o compromisso da GCM com a segurança da população e o cumprimento das determinações da Justiça, atuando de forma integrada e preventiva em toda a cidade.