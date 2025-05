Centro Pop promove sessão gratuita de cinema para pessoas em situação de rua

Na última quarta-feira (21), o Centro Pop I — unidade ligada à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social — realizou mais uma edição do CinePop, programação cultural que leva cinema, lazer e cultura a pessoas em situação de rua. A ação contou com exibição em grande tela, pipoca à vontade e, principalmente, uma proposta de pertencimento e valorização da cidadania.

A sessão deste mês reuniu cerca de 40 usuários do serviço para assistir ao filme O Mundo Depois de Nós (Leave the World Behind, 2023), dirigido por Sam Esmail e estrelado por Julia Roberts, Mahershala Ali e Ethan Hawke. O suspense psicológico aborda um colapso nos sistemas de comunicação que obriga uma família a conviver com desconhecidos em meio a um cenário de incertezas — provocando reflexões sobre confiança, isolamento, sobrevivência e os laços humanos em tempos de crise.

A escolha do longa dialoga com os objetivos do CinePop: estimular o pensamento crítico, o acesso à informação e à cultura, sobretudo para quem frequentemente é excluído desses direitos. A narrativa evidencia a importância da comunicação como pilar de segurança, empatia e organização social, reforçando a proposta do Centro Pop de ir além da assistência básica.

A iniciativa é parte do compromisso da unidade em oferecer um atendimento humanizado, integrador e focado na promoção da dignidade. Através de atividades culturais como o CinePop, o serviço amplia horizontes e fortalece os vínculos com uma população historicamente invisibilizada.

Sobre o Centro Pop I

Localizado na Rua Salvador Gorgone, 4, na Vila Progresso, o Centro Pop I é uma referência no atendimento especializado à população em situação de rua em Guarulhos. A unidade oferece serviços como apoio psicossocial, alimentação, higiene, encaminhamentos para a rede de saúde e assistência, além de atividades socioculturais.

Mais informações podem ser obtidas pelo site www.guarulhos.sp.gov.br/populacao-em-situacao-de-rua ou pelo telefone/WhatsApp (11) 2421-0929.