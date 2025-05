Prefeitura participa de evento sobre as melhores empresas e líderes da diversidade

A Universidade Zumbi dos Palmares, em parceria com a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, promoveu a cerimônia de entrega do Prêmio Melhores Empresas e Líderes da Diversidade, no último dia 15, na sede da Fiesp, em São Paulo. O subsecretário da Igualdade Racial de Guarulhos, Jorge Caniba Batista dos Santos, participou do evento que reuniu lideranças institucionais e empresariais e destacou práticas corporativas voltadas à construção de ambientes profissionais mais inclusivos e respeitosos com a pluralidade étnico-racial brasileira.

“É fundamental reconhecer e dar visibilidade a iniciativas consistentes que apontam caminhos possíveis para um mercado de trabalho mais equilibrado e responsável”, afirmou o subsecretário, cuja pasta integra a Secretaria de Direitos Humanos. Santos destacou ainda a importância de ações que fortaleçam uma cultura institucional mais sensível às diferenças sociais.

Premiação

A premiação que celebra os dez anos da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, contemplou projetos em sete categorias, valorizando ações com impacto significativo na transformação de realidades no ambiente corporativo. Entre as empresas homenageadas estiveram Unilever, GPA, TOTVS, BNDES, Grupo Boticário, Mondelez e Sodexo, além de lideranças como Frederico Trajano (Magazine Luiza), André Felicíssimo (P&G), Cristian Gebara (Vivo), Andrea Krewer (Sodexo), Kleytton Morais (Fundação Banco do Brasil) e Vera Buzanello (Warner Bros Discovery).

A cerimônia contou também com a presença do diretor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Alberto Saraiva Fernandes, do secretário Municipal de Educação de São Paulo, Fernando Padula Novaes, da titular da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Regina Célia Santana, da reitora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Raiane Assumpção, do diretor Executivo de Equidade Racial e Relações Institucionais do Grupo Carrefour Brasil, Claudionor Alves, entre outras autoridades.