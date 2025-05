Parque Jurema, Jardim Albertina, Vila Alzira e Parque Uirapuru recebem mutirão de zeladoria

Nesta quinta-feira (22) foi promovido um mutirão de zeladoria em bairros atendidos pela Regional Cidade Satélite da Secretaria de Administrações Regionais (SAR). A iniciativa contou com seis equipes que desenvolveram a roçagem mecanizada do mato alto.

No Parque Jurema o trabalho ocorreu na Unidade Básica de Saúde Jurema, bem como em praça Gertrudes César Todoni Decarlis, que fica ao lado da UBS. Na rua Manga, no Jardim Albertina, a equipe promoveu o corte do mato em praça, quadra poliesportiva e em uma área pública.

No trecho da Estrada Pimentas-São Miguel, na Vila Alzira, os cuidados foram implementados no canteiro central e no passeio. Já no Parque Uirapuru, na extensão da rua Solonopole, bem como de duas praças localizada na via, ocorreu a roçagem mecanizada do mato alto.

Todos os resíduos provenientes da execução do trabalho de roçagem foram removidos pela Regional Cidade Satélite.

As equipes das oito regionais da pasta realizam constantemente os serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.