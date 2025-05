Programação de junho do Cine Bento exibe filmes nos dias 3 e 17

A programação do mês de junho do Cine Bento contará com três filmes nos dias 3 e 17, sempre às 19h. As exibições, que acontecem no Teatro Padre Bento, no Jardim Tranquilidade, são gratuitas e têm classificação livre. O evento tem como objetivo a ocupação do espaço com produções culturais.

Na primeira edição do mês, que acontece no dia 3, acontece a exibição de Notas do Tempo: Seis Décadas do Conservatório Municipal de Guarulhos, documentário com produção de Marcelo Ermida e direção de Fernanda Carvalho.

Já no dia 17 serão duas produções, o curta-metragem Matuto Metropolitano, produzido por Janaina Reis, e o longa Ângela Maria – Rainha do Rádio, com direção de Leonardo H. e May Allves.

O Teatro Padre Bento fica na rua Francisco Foot, 3 – Jardim Tranquilidade. O espaço dispõe de estacionamento gratuito.