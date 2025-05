Orquestra Jovem abre inscrições para vagas remanescentes de bolsistas

A Prefeitura abre nesta segunda-feira (26) inscrições para vagas remanescentes de bolsistas da Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos. Elas se destinam a jovens entre 14 e 28 anos, em fase final de sua formação, e que estejam interessados em se tornar músicos profissionais. O período de inscrições se encerra no dia 6 de junho e a seleção será realizada entre os dias 10, 11 e 12 de junho.

Os candidatos devem comprovar que são estudantes dos seguintes instrumentos: violinos (oito vagas), viola (2), violoncelo (1), contrabaixos (3), oboé (1), fagotes (2), percussão (1), além de duas vagas para estagiários de composição e regência.

A rotina de trabalho da orquestra demanda no mínimo três ensaios semanais, com três horas de duração cada, às segundas, quartas e sextas-feiras, em horários a serem distribuídos pelo regente, conforme o programa de cada mês, além de concertos, cuja agenda é estabelecida com antecedência. O programa oferece ao bolsista integrante da Orquestra Jovem auxílio mensal de R$ 1.040 pelo prazo de um ano, prorrogável por até cinco anos, ou até que o instrumentista complete 29 anos.

A inscrição é feita por meio do preenchimento do formulário disponível no site bit.ly/OJMG2025_2. No ato da inscrição o candidato receberá um código de registro do processo e os detalhes de data e horário reservados à prova. É imprescindível a leitura do edital.

O resultado geral será publicado no dia 17 de junho, através do Diário Oficial de Guarulhos e divulgado no site www.guarulhos.sp.gov.br.