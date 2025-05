Oficina gratuita de chocolate abre inscrições para mães atípicas

O Dia dos Namorados se aproxima e é uma oportunidade para as mães de filhos com deficiência obterem uma renda extra com a venda de chocolates, um produto que encanta aos presenteados na data. Pensando nisso, a Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão recebe inscrições de mães atípicas para a oficina gratuita Lembrancinhas de Chocolate para o Dia dos Namorados, que ocorrerá em 3 de junho (terça-feira), às 14h, no CEU Bonsucesso (avenida Paschoal Thomeu, s/nº). As Inscrições devem ser feitas pelo telefone (11) 2414-3685. As vagas são limitadas.

“Capacitar mães atípicas é abrir caminhos para a autonomia e o empreendedorismo. Este curso é mais do que uma aula, mas sim uma oportunidade de gerar renda com criatividade e acolhimento, fortalecendo mulheres que enfrentam tantos desafios com coragem e amor”, disse a subsecretária, Mayara Maia.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.