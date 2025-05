Nesta terça-feira (27), UNG promove ação em prevenção ao câncer bucal

A Universidade Guarulhos (UNG), por meio da Clínica-Escola de Odontologia, promove, nesta terça-feira (27), das 14h às 17h, uma ação especial voltada à prevenção, ao diagnóstico precoce e à orientação sobre o câncer bucal. A iniciativa faz parte do Maio Vermelho e tem como tema “Beije quem você ama. Mas primeiro cuide de sua boca”. O evento é aberto a toda população, com avaliações gratuitas.

A atividade é coordenada pela professora do curso de Odontologia da Instituição de Ensino Superior, Eliane Queiroz, e realizada em parceria com os alunos do grupo de estudos de Oncologia Odontológica da Universidade. A iniciativa busca ampliar o conhecimento da comunidade sobre o câncer de boca, além de oferecer atendimentos como avaliação clínica, diagnóstico e, se necessário, biópsia para análise mais aprofundada. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 2023, o Brasil teve, aproximadamente, 15 mil novos casos da doença, ressaltando a importância de ações educativas e de triagem.

Segundo a coordenadora do curso de Odontologia da UNG, Verônica Santana, o câncer de boca é uma das dez neoplasias mais frequentes entre os brasileiros. “Ele pode atingir lábios, gengivas, bochechas, céu da boca, língua (especialmente as laterais) e a região sob a língua. Já a parte posterior da língua, amígdalas e o palato mole compõem a região da orofaringe, que apresenta um comportamento distinto e variações significativas nos índices de incidência e mortalidade”, explica.

Além da parte clínica, a ação conta com atividades culturais e sociais. O Instituto Dose de Amor participa do evento levando a irreverência da palhaça humanitária Pipoquinha, que promete entreter e sensibilizar os presentes com seu trabalho voluntário. Há ainda apresentações musicais e uma exposição de trabalhos feitos por pacientes atendidas pela ONG, com o objetivo de arrecadar fundos para auxiliar nos tratamentos de saúde. A Clínica-Escola de Odontologia da UNG fica na ladeira Campos Salles, S/N – Centro.