Semana Mundial do Brincar é aberta em Guarulhos com evento no Adamastor

A abertura da Semana Mundial do Brincar, que aconteceu na manhã desta segunda-feira (26), no Teatro Adamastor, enfatizou o tema “Proteger o Encantamento das Infâncias”, um convite ao debate sobre a essência e o direito da criança ao brincar com ações ao ar livre nos diferentes territórios da cidade.

Além dos gestores das escolas da Prefeitura de Guarulhos e da rede parceira, o evento contou com as participações dos alunos da EPG Padre João Álvares, Colégio Alcobia e Escola Estadual Vicente Melro, que se encantaram e esbanjaram interação com a algazarra brincante da trupe Rué La Companhia com o espetáculo “Navegantes”.

“Começamos uma semana na qual refletimos sobre a importância do brincar com intencionalidade. Então desejo que vocês tenham uma semana cheia de brincadeiras, que possamos promover o brincar não apenas para as crianças, mas também para nós, adultos, com atividades que nos dão prazer e que resgatam as memórias das nossas infâncias”, disse a subsecretária de Educação, Minea Paschoaleto Fratelli.

O encontro destacou ainda a palestra “A gestão escolar como guardiã dos direitos da criança na Educação Básica”, ministrada pela prof.ª dr.ª Maria Regina Passos, para a qual o brincar é constitutivo do sujeito. A partir de documentos de referência, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Base Nacional Comum Curricular e o currículo da rede municipal, Maria Regina falou da responsabilidade dos gestores para garantir o direito das crianças ao brincar, entre outros.

“Com o advento da educação integral, as crianças passam muito mais tempo nas escolas do que com as famílias. Então a escola é esse local de segurança e de direitos. Nosso papel, enquanto gestores, é articular toda a rede intersetorial de apoio para que as crianças possam ter esses direitos garantidos”, enfatizou a palestrante.

A 13ª Semana Mundial do Brincar segue até domingo (1°) nas escolas, CEUs e demais equipamentos educacionais e também em praças, parques, ruas e demais espaços da cidade com brincadeiras, experiências e interações lúdicas. A proposta é fortalecer esses locais como ambientes brincantes e transformadores.