Alunos do CEU Ottawa-Uirapuru participam de torneio de Cubo Mágico

Neste sábado (24), estudantes de diferentes escolas disputaram o Campeonato Interescolar de Cubo Mágico Fecap Open 2025 realizado no Colégio Fecap, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Na ocasião, os alunos do CEU Ottawa-Uirapuru competiram com objetivo de resolver 50 cubos mágicos no menor tempo possível.

Acompanhado pelo professor Luiz Rodrigo da Silva Santos, um grupo de dez crianças, alunos do curso de cubo mágico do complexo educacional de Guarulhos, montou 50 cubos em quatro minutos e 47 segundos, conquistando o 4º lugar na disputa acirrada. O time vencedor concluiu em dois minutos e 51 segundos.

“O cubo mágico é uma ferramenta valiosa na educação. Além de muito divertido, ao tentar encontrar a solução, os alunos desenvolvem o raciocínio lógico, a criatividade, a imaginação e a autoconfiança”, destacou a gestora do CEU Ottawa-Uirapuru, Dayane Valdoski.

O torneio acontece anualmente aberto a qualquer escola, reunindo equipes de diversas idades – desde o 1° ano do fundamental I até o 3° ano do ensino médio. A competição contou também com a participação de profissionais, em etapa válida pela WCA (World Cube Association), entidade que mantém o ranking mundial e atua como órgão regulador máximo de competições de cubo mágico do mundo.

Curso de cubo mágico

Os interessados em participar do curso gratuito de cubo mágico no CEU Ottawa-Uirapuru (rua Morada Nova, nº 208, no bairro Jardim Ottawa), podem se inscrever nas últimas vagas disponíveis. As aulas são oferecidas às segundas e quartas-feiras, das 14h20 às 15h30, para crianças de 10 a 13 anos. Mais informações pelo telefone (11) 2279-2705.