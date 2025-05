Culinária de Guarulhos marca presença no Revelando São Paulo em Barretos

A gastronomia guarulhense ganhou destaque na cidade de Barretos durante edição do Revelando São Paulo que aconteceu entre os dias 16 e 18 de maio, com a participação da culinária do chef Olímpio, do Tachos do Olímpio, representando Guarulhos com pratos que resgatam sabores tradicionais e a riqueza da culinária caipira.

Com uma cozinha afetiva, que mistura história e sabor, o chef levou ao evento receitas que encantam há gerações como a torresmos paulista, o arroz carreteiro, a polenta mole caseira e o feijão tropeiro, todos preparados com técnicas tradicionais.

“O Revelando São Paulo é uma celebração da diversidade cultural e do trabalho de mestres como sr. Olímpio é essencial para manter viva a memória afetiva e gastronômica do povo guarulhense. Apoiar esses talentos é investir na economia criativa e no turismo cultural da cidade e do estado”, enfatizou o secretário municipal de Cultura, João Márcio Vaz.

O evento em Barretos contou ainda com a participação da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo, representada pela secretária, Marília Marton.

Conquistando paladares

A participação do chef Olímpio no Revelando São Paulo consolida Guarulhos como um polo de cultura alimentar, atraindo visitantes e gerando oportunidades para pequenos produtores.

“É uma honra representar minha cidade e mostrar que a comida de panela tem valor imensurável. Cada prato que sirvo carrega histórias e ver o reconhecimento do público e do governo me motiva a seguir adiante”, disse o culinarista.