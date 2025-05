Combate ao Aedes aegypti segue firme em 52 bairros de Guarulhos na última semana

Entre os dias 17 e 23, com exceção do domingo (18), agentes de combate às endemias (ACE) do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizaram ações em 52 bairros de Guarulhos. As atividades incluíram avaliação de densidade larvária (ADL), bloqueios, nebulização veicular, vistorias em pontos estratégicos e atendimento a denúncias da população. O objetivo do trabalho de rotina realizado durante o ano todo é eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti e conter a transmissão da dengue na cidade, que já contabiliza 4.077 casos confirmados e um óbito.

No sábado (17), as atividades começaram com uma ação educativa no CRAS Nova Cidade, realizada em parceria com o programa Guarulhos Cidadania. Na ocasião, os agentes do CCZ orientaram moradores sobre a prevenção da dengue e outros vetores, bem como sobre roedores, escorpiões e outros animais peçonhentos e sinantrópicos. Além disso, neste dia também foram checadas denúncias no Centro, no Jardim Paraventi, em Torres Tibagy, no Jardim Presidente Dutra, no Jardim Fortaleza e no Pimentas.

Na segunda-feira (19), os bloqueios foram realizados nos bairros Cabuçu, Nova Cidade e Vila Augusta. Já a ADL ocorreu nas regiões como Jardim Adriana, Vila Fátima, Jardim Guaracy, Bom Clima, Jardim das Nações, Vila União, Jardim Bananal, Jardim Palmira e Inocoop. As vistorias em pontos estratégicos abrangeram o Parque Alvorada, Vila Pires, Jardim Brasil, Residencial Bambi, Jardim São João e Parque Santos Dumont. Também foram verificadas denúncias no Picanço e no Cecap.

Na terça-feira (20), os agentes atuaram com bloqueios no Gopoúva e na Nova Cidade, além da aplicação de nebulização veicular no Jardim Belvedere, ação que visa eliminar mosquitos adultos e interromper a cadeia de transmissão da dengue. A ADL ocorreu nos bairros Jardim Santa Emília, Vila Barros, Continental I, Jardim Guaracy, Santos Dumont, Pimentas, Jardim São João e Invernada. Pontos estratégicos foram vistoriados na Vila Augusta, na Vila Paraíso e no Jardim Maria Dirce. Denúncias foram atendidas no Taboão, no Cabuçu e na Vila Rio de Janeiro.

Na quarta-feira (21), os bloqueios se concentraram no Jardim Santa Bárbara e na Nova Cidade. A ADL teve continuidade nos bairros Vila Fátima, Bom Clima, Bela Vista, Pimentas, Cumbica, Taboão, Santos Dumont, Sadokin e Aracília. Também foram realizadas inspeções em pontos estratégicos no Jardim Rosa de França e no Jardim Albertina, além do atendimento a denúncias em Cumbica e no Pimentas.

Na quinta-feira (22), as ações incluíram bloqueios e nebulização veicular no Jardim Leda. As equipes também atenderam denúncias na Ponte Grande, no Bom Clima e no Gopoúva. A ADL foi realizada no Taboão, em Cumbica, no Jardim Bela Vista e no Santos Dumont, enquanto os pontos estratégicos vistoriados abrangeram Itapegica, Vila Galvão, Jardim Presidente Dutra e Jardim Cumbica.

Já na sexta-feira (23), houve bloqueios no Jardim Bela Vista e no Jardim Lenise, onde também foi feita nebulização veicular. A ADL seguiu nos bairros Taboão, Cumbica, Bela Vista e Santos Dumont. As visitas técnicas a pontos estratégicos contemplaram a Vila Venditti, e as denúncias foram atendidas no Jardim São João, no Sadokim e no Jardim Presidente Dutra.

A Prefeitura reforça que, embora as ações do CCZ sejam fundamentais para conter a proliferação do Aedes aegypti, a participação da população é indispensável. Manter os quintais limpos, eliminar recipientes que acumulam água e permitir o acesso dos agentes às residências são atitudes simples que fazem toda a diferença na prevenção da dengue e outras arboviroses, como zika, chikungunya e febre amarela.