GRU Sinfônica recebe maestro João Carlos Martins no palco do Teatro Adamastor nesta quint-feira

O maestro João Carlos Martins sobe ao palco do Teatro Adamastor com a Orquestra GRU Sinfônica nesta quinta-feira (29), às 20h, com o espetáculo As Emoções da Música, da série Convidados Especiais da temporada 2025 das orquestras de Guarulhos. O espetáculo é gratuito e os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro com 1 hora de antecedência do início da apresentação.

Sob a batuta de João Carlos Martins, a GRU Sinfônica executa Ária da 4° Corda e Jesus, Alegria dos Homens, ambas de Johann Sebastian B, a belíssima Luiza, do maestro Antônio Carlos Jobim, e Gabriel Oboé/Cinema Paradiso, de Morricone.

Programa

O programa conta ainda com obras de grandes compositores da música de concerto, e sob regência do maestro Laércio Signorelli oferece ao público Sinfonia N° 8 (primeiro movimento), de Schubert, Abertura La Gazza Ladra, de Rossini, Abertura A Flauta Mágica – K 620, de Mozart, La Gioconda – Dança das Horas, de Ponchielli, além de A Criação do Dia, de Lalalli Senna, compositora e artista, sobrinha do piloto Ayrton Senna.

A apresentação da Orquestra GRU Sinfônica é uma realização da Secretaria de Cultura, por meio do Departamento do Conservatório Municipal de Guarulhos.

Serviço

O Teatro Adamastor fica na av. Monteiro Lobato, 734 – Macedo, Guarulhos – SP.