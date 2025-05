GCM realiza palestra sobre violência doméstica para funcionários de empresa em Cumbica

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, por meio da Patrulha Maria da Penha, realizou na tarde da última terça-feira (27) uma palestra sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, direcionada aos funcionários da empresa Gontijo, localizada em Cumbica. A atividade fez parte da programação da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat), atendendo a um convite da gerência da unidade, situada na rua Concretex.

Cerca de 60 colaboradores, entre homens e mulheres, participaram do encontro, que abordou as diferentes formas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A palestra também trouxe reflexões sobre as consequências para crianças e adolescentes que convivem em ambientes violentos, reforçando a importância da conscientização e da informação.

Durante a apresentação, a inspetora Darcy Maria Feitosa, comandante da Patrulha Maria da Penha da GCM de Guarulhos, destacou o papel fundamental da informação como forma de romper o ciclo da violência. “A violência doméstica e familiar é a principal causa de feminicídio no Brasil e no mundo. Muitas mulheres ainda desconhecem os mecanismos de proteção e os serviços disponíveis para ajudá-las a sair dessa situação. Por isso, ações como essa são essenciais”, afirmou.

A iniciativa também explicou os principais pontos da Lei nº 11.340/2006, a Lei Maria da Penha, que estabelece medidas de proteção e responsabiliza os agressores. A legislação define que a violência pode ser cometida por qualquer pessoa com vínculo familiar ou afetivo com a vítima, não se limitando ao companheiro ou marido – podendo incluir pais, filhos, tios, entre outros.

A palestra reforça o compromisso da GCM de Guarulhos com a prevenção da violência e o fortalecimento da rede de apoio às vítimas, levando informação e orientação até os ambientes de trabalho, onde muitas vezes surgem os primeiros sinais de alerta.