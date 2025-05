GCM recupera veículo furtado em São Paulo horas após o crime

Em mais uma ação eficaz de patrulhamento preventivo, agentes da Inspetoria Sul da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recuperaram nesta terça-feira (27) um veículo furtado horas antes na zona sul da Capital.

O automóvel, um VW Saveiro prata, ano 2021, foi localizado na rua Urutai, no bairro Parque Santo Antônio, com os vidros abertos e em situação suspeita. Ao realizarem a verificação do veículo, os guardas notaram que a placa não correspondia ao modelo. Após apuração mais detalhada, foi constatado que o carro constava com registro de furto recente.

A equipe entrou em contato com o proprietário do veículo, que confirmou o crime e compareceu ao local. Em seguida, as partes foram conduzidas ao 2º Distrito Policial (Rua Mena, 329 – Jardim Santa Mena), onde foi registrado o boletim de ocorrência por localização e restituição de bem.

A pronta atuação da GCM foi fundamental para que o bem fosse devolvido rapidamente ao legítimo dono, evitando possíveis danos maiores ou a utilização do veículo em outras práticas criminosas.

A Guarda Civil Municipal reforça que permanece atenta em seus trabalhos de ronda e prevenção, contribuindo ativamente com a segurança pública em Guarulhos.