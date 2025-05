Cinema sobre rodas com sessões gratuitas chega a Guarulhos

De 4 a 7 de junho, o Parque Cumbica, em Guarulhos, será palco do Cine Axalta, um cinema itinerante gratuito que convida moradores de todas as idades a vivenciarem a magia das telonas com direito a pipoca, refrigerante e muita inclusão cultural. A iniciativa do cinema sobre rodas é da Axalta Tintas, em parceria com a JK Projetos e Instituto Acerte e apoio do Ministério da Cultura, via Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

Instalada na rua Dilermano Reis, 45, ao lado da UBS Inocoop e da Escola Inocoop, a carreta climatizada com quase 20 metros de extensão levará a magia da sétima arte para toda a população. Serão quatro dias com até cinco exibições diárias: às 8h, 10h, 14h, 16h e às 20h. Os ingressos serão distribuídos ?no local, uma hora antes do início de cada sessão. A expectativa é que centenas de moradores da Vila São Pedro, e também outros bairros, tenham a oportunidade de curtir a programação especial, recheada com sucessos do cinema infantil e familiar (veja a programação completa abaixo).

Com capacidade para 85 pessoas por sessão, a estrutura da carreta oferece projeção digital, climatização, isolamento acústico, poltronas confortáveis e bomboniere. Ao longo das sessões, o espectador ganha pipoca e refrigerante gratuitamente, ?melhorando ainda mais sua experiência com a telona.?

Programação

As exibições incluem sucessos do cinema infantil e familiar, com sessões diárias a partir das 8h, sendo a última sessão sempre às 20h.

Mais do que um evento de lazer, o Cine Axalta tem como proposta promover a inclusão cultural, levando o cinema a lugares onde ele não chega ou não é acessível para muitas famílias.

“O que torna a carreta de cinema tão atrativa é sua capacidade de promover a democratização e acesso à cultura nos lugares mais improváveis. Se pessoas em situação de vulnerabilidade social não podem ir até o cinema, então, ele vai até elas. Essa é a nossa missão”, observa Jones Sousa, diretor da JK Projetos.

“O apoio ao projeto integra uma série de ações sociais da Axalta em 2025. Buscamos atuar para a melhoria de vida, incentivando a educação, a cultura e o convívio social nas comunidades em que estamos inseridos”, conclui Rosana Machado, diretora de Recursos Humanos da Axalta Brasil.

Agenda de exibições

04/06, quarta-feira:

8h: Patos!

10h: Elementos

14h: Encanto

16h: Meu Malvado Favorito 4 (Live Action)

20h: Moana 2

05/06, quinta-feira:

8h: Patrulha Canina – O Filme

10h: Robô Selvagem

14h: Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica

16h: Pluft – O Fantasminha

20h: Divertidamente 2

06/06, sexta-feira:

8h: Patrulha Canina – O Filme

10h: Up! Altas Aventuras

14h: Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica

16h: Barbie

20h: Moana 2

07/06, sábado:

8h: Patos!

10h: Elementos

14h: Encanto

16h: Mussum, o Filmis

20h: Divertidamente 2