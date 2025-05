GCM de Guarulhos conquista título paulista de Taekwondo

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos tem mais um motivo para se orgulhar. No último dia 25 de maio, o agente Francisco Alberto Lima Filho, lotado na Inspetoria Leste, em Cumbica, conquistou o título de campeão paulista de Taekwondo, em certame promovido pela Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo.

O GCM Francisco venceu todas as etapas da competição, demonstrando disciplina, dedicação e excelência técnica. Com o feito, o agente agora está classificado para representar o Estado no Campeonato Brasileiro da modalidade.

A conquista é motivo de comemoração para toda a corporação e reforça o compromisso da GCM de Guarulhos com a valorização do talento individual, seja no campo da segurança pública ou no esporte.

“Essa vitória representa não apenas o esforço pessoal, mas também o apoio que recebo dos meus colegas e superiores. É uma honra levar o nome da GCM de Guarulhos ao pódio”, destacou Francisco.

A administração municipal parabeniza o agente pela conquista e deseja sucesso nos próximos desafios, reconhecendo o valor do esporte como ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional.