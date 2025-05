FÉstival, Billy Wilder, estreia de ópera e comédia improvisada

Da exposição de Billy Wilder em realidade virtual chegando a uma nova cidade do interior até a primeira edição do festival de celebração das culturas cristãs, a programação da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas está repleta de atrações nesta semana. Esses e outros destaques estão disponíveis na Agenda Viva SP (https://agendavivasp.com.br/), a plataforma colaborativa do Governo de SP.



Na capital, o Theatro São Pedro apresenta, até este domingo (1), a ópera cômica italiana “O Barbeiro de Sevilha”, com sessões a partir de quinta-feira (29). Já o Teatro Sérgio Cardoso traz nomes como Gregório Duvivier, Gustavo Miranda e Luciana Paes no show de improviso “Portátil”, em cartaz até 2 de junho. O Museu das Culturas Indígenas apresenta nova instalação em comemoração ao seu aniversário, a partir de 1º de junho, e o novo espaço de espetáculos no Complexo Cultural Júlio Prestes agora se chama Estação Motiva Cultural, trazendo a estreia gratuita de um espetáculo da São Paulo Escola de Dança, nos dias 30 e 31 de maio.



No interior, o grande destaque fica com a primeira edição de 2025 do FÉstival, o festival das culturas cristãs. Nesta sexta e sábado, ele acontece em Santa Bárbara D’Oeste, com shows de Fhop Music, Isaias Saad, Lukas Agustino, entre outros. Já em Olímpia, a cidade recebe os óculos de realidade virtual que permitem uma visita inesquecível à exposição “O Cinema de Billy Wilder”, como parte do projeto itinerante MIS Experience 360º.



Confira os destaques da semana:



FÉstival leva Fhop Music e Isaias Saad a Santa Bárbara D’Oeste

Onde? Complexo Usina Santa Bárbara. Rua Aristeo Carlos Pereira – Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara D’Oeste.

Quando? Dias 30 e 31 de maio. Sexta e sábado, a partir das 18h.

Nesta sexta e sábado, Santa Bárbara D’Oeste recebe a primeira edição do FÉstival 2025, evento voltado às manifestações culturais de origem cristã, com apresentações musicais, vivência e atividades recreativas. Na sexta-feira, acontecem shows de Fhop Music, Lukas Agustino e Rubem Macedo. No sábado, apresentam-se Isaias Saad, Eyshila e Reginaldo Alexandre.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.



Theatro São Pedro apresenta ópera cômica “O Barbeiro de Sevilha”

Onde? Theatro São Pedro. R. Barra Funda, 171 – Barra Funda, São Paulo.

Quando? De 29 de maio a 1º de junho. Quinta a sábado, às 20h. Domingo, às 17h.

A Academia de Ópera e a Orquestra Jovem do Theatro São Pedro apresentam a peça “O Barbeiro de Sevilha”. A ópera cômica do compositor italiano Giovanni Paisiello (1740-1816) conta a história de um conde que se apaixona por Rosina, uma mulher vigiada por um homem que também pretende se casar com ela. Ele pede, então, a ajuda de um barbeiro para se aproximar da jovem.

R$ 31 (meia) a R$ 102 (inteira).

Classificação: 12 anos.

Mais informações.

Olímpia recebe exposição de Billy Wilder em VR

Onde? Estação Cultural de Olímpia. R. Cel. José Medeiros, 477 – Patrimônio de São João Batista, Olímpia.

Quando? De 5 de junho a 10 de agosto. Segunda a domingo, das 9h às 21h.

Gravada com tecnologia de Realidade Virtual (VR), a exposição “O Cinema de Billy Wilder”, do Museu da Imagem e do Som – MIS, segue de maneira itinerante pelo interior do estado. A partir de 5 de junho, a cidade de Olímpia recebe os óculos que permitem ao público conferir de perto a exposição, que retrata as principais obras do cineasta de “Quanto Mais Quente Melhor”, “O Pecado Mora ao Lado” e “Pacto de Sangue”, entre outros clássicos do cinema estadunidense.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Comédia improvisada “Portátil” no Teatro Sérgio Cardoso

Onde? Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo.

Quando? De 30 de maio a 2 de junho. Segunda, sexta, sábado às 21h. Domingo, às 16h.

Gregório Duvivier, Gustavo Miranda, Luciana Paes e Rafael Saraiva se unem para uma entrevista com a plateia, que dá origem a uma peça teatral totalmente improvisada. Esse é o mote de “Portátil”, projeto que chega ao Teatro Sérgio Cardoso em curta temporada.

De R$ 50 (meia) a R$ 140 (inteira)

Classificação: Livre.

Mais informações.



Estação Motiva Cultural recebe estreia “Rostos de Janus”

Onde? Estação Motiva Cultural. Praça Júlio Prestes, 16 – Campos Elíseos, São Paulo.

Quando? Dias 30 e 31 de maio. Sexta e sábado, às 19h.

A São Paulo Escola de Dança estreia o novo espetáculo “Rostos de Janus”, nesta sexta-feira, na Estação Motiva Cultural, antiga Estação CCR das Artes. A coreografia é inspirada na figura mitológica de Janus, o deus romano das mudanças e transições.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Instalação marca aniversário do Museu das Culturas Indígenas

Onde? Museu das Culturas Indígenas. R. Dona Germaine Burchard, 451 – Água Branca, São Paulo.

Quando? De 1º de junho a 3 de agosto. Terças, quartas e de sexta a domingo, das 9h às 18h. Quintas-feiras, das 9h às 20h.

Iniciando as comemorações do aniversário do Museu das Culturas Indígenas, em junho, o espaço recebe a instalação artística “Cobertura Liliales”. Integrando arquitetura, arte e natureza, o projeto é resultado das oficinas “Construções Sustentáveis – Bambu”, nas quais foram compartilhados saberes indígenas para construções sustentáveis, e é feito com pétalas compostas por ripas de bambu Dendrocalamus Asper.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Fábrica de Cultura Sapopemba promove torneio de xadrez

Onde? Fábrica de Cultura Sapopemba. R. Augustin Luberti, 300 – Fazenda da Juta, São Paulo.

Quando? Dia 31 de maio. Sábado, às 11h.

Neste sábado, a Fábrica de Cultura Sapopemba convida a todos os amantes do xadrez a colocarem em prática as suas estratégias no Torneio de Xadrez. A competição é gratuita.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.



Teatro J. Safra recebe concerto gratuito do GURI

Onde? Teatro J. Safra. Rua Josef Kryss, 318 – Parque Industrial Tomas Edson, São Paulo.

Quando? Dia 31 de maio. Sábado, às 11h.

A Orquestra Sinfônica do GURI de São Paulo faz uma apresentação gratuita, neste sábado, no Teatro J. Safra. Sob regência de Gesiel Vilarúbia, o grupo apresenta obras como a valsa de “A Bela Adormecida, Op. 66 [arr. Merle J. Isaac]”, de Tchaikovski, e trechos de “Sansão e Dalila [arr. Merle J. Isaac]”, de Saint-Saëns, e “O Messias [arr. W. A. Mozart]”, de Händel.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Peça na SP Escola de Teatro se inspira em abelhas para falar de meio ambiente

Onde? São Paulo Escola de Teatro. Praça Franklin Roosevelt, 210 – Bela Vista, São Paulo.

Quando? Até 1º de junho. Sábado, às 20h30. Domingo, às 18h.

A peça “Zum Zum – Um Ensaio Sobre Abelhas”, na SP Escola de Teatro, retrata o deslocamento das abelhas, movimento espelho das mudanças climáticas. O protagonista, Zum Zum, é uma abelha viajante, interpretada por João Alves. Por meio de sua jornada, em formato de falso documentário, o público é convidado a refletir sobre o meio ambiente.

R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)

Classificação: 12 anos.

Mais informações.



Museu das Favelas prorroga exposição dos Racionais MC’s

Onde? Museu das Favelas. Largo Páteo do Colégio, 148 – Centro, São Paulo.

Quando? Até 31 de agosto. Terça a domingo, das 10h às 17h (permanência até 18h).

Devido ao sucesso de público, o Museu das Favelas prorrogou a exposição “Racionais MC’s: O Quinto Elemento” até o dia 31 de agosto. A mostra, que retrata o grupo de hip hop mais influente do Brasil, já foi vista por mais de 80 mil espectadores até o momento.

Entrada Gratuita

Classificação: Livre.

Mais informações.