GCM inicia ciclo de formação para 130 novos agentes com palestra na FIG Unimesp

Uma palestra ministrada na manhã da última quinta-feira (29), na FIG Unimesp, marcou oficialmente o início do ciclo de formação de 130 novos agentes das Guardas Civis Municipais de Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato e Santa Isabel.

Com o tema “A importância das GCMs na prevenção à violência”, a palestra foi conduzida pela promotora de Justiça Rita de Cássia Imashita Becca Sakai, titular da 32ª Promotoria de Justiça de Guarulhos. A promotora abordou o contexto histórico e a evolução das Guardas Municipais no Estado de São Paulo e no Brasil, ressaltando o papel essencial que essas corporações desempenham na prevenção à violência urbana.

“Atualmente, as guardas municipais têm função estratégica na construção da segurança pública. Guarulhos é um exemplo disso, com uma GCM estruturada, atuante e integrada à comunidade”, destacou Rita de Cássia.

O evento foi recepcionado pela anfitriã, doutora Ossama Chememian, coordenadora do curso de Direito da FIG Unimesp, e contou com a presença do vice-prefeito Thiago Surfista, do secretário de Segurança Pública Gilson Hélio Jesus dos Santos, do comandante geral da GCM de Guarulhos, Adjomar Sousa da Silva, além de demais comandantes das cidades envolvidas.

O curso de formação, que será coordenado pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas (Efag), terá carga horária de aproximadamente 1.000 horas-aula. A grade curricular contempla conteúdos teóricos e práticos, como ética profissional, responsabilidade funcional, mediação de conflitos, armamento e tiro, normas disciplinares, noções de direito, entre outros temas fundamentais para a atuação dos agentes.

Dos 130 alunos em formação, 60 são de Guarulhos, remanescentes do último concurso público, cuja validade foi prorrogada pelo prefeito Lucas Sanches.

O início desse ciclo formativo reforça o compromisso da administração municipal com o fortalecimento da segurança pública, por meio da capacitação e valorização contínua de seus profissionais.