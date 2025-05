Combate ao Aedes aegypti em Guarulhos percorre 46 bairros nesta semana

Para evitar a propagação do Aedes aegypti em Guarulhos e proteger a população das doenças transmitidas por ele, como dengue, zika, chikungunya e febre amarela, agentes de combate às endemias (ACE) do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizaram ações em 46 bairros da cidade entre os dias 24 e 30 de maio, exceto domingo (25). As atividades, realizadas semanalmente, incluem bloqueios (remoção manual de criadouros), nebulização veicular, avaliação de densidade larvária (ADL), inspeções em pontos estratégicos e apuração de denúncias.

No sábado (24), os agentes atuaram com bloqueios no Parque São Miguel e inspecionaram pontos estratégicos, como borracharias, nos bairros Cumbica e Continental II. Denúncias realizadas pelos munícipes também foram verificadas em Cumbica, assim como nos bairros Pimentas, Bonsucesso, Jardim Bananal, Jardim São João, Aracília e Vila Fátima.

Na segunda-feira (26), os bloqueios foram realizados no Jardim Lenize e a nebulização veicular ocorreu no Jardim Bela Vista. A ADL abrangeu os bairros Santos Dumont, São João, Carmela, Fortaleza e Cumbica. Simultaneamente, outras equipes percorreram pontos estratégicos no Jardim Presidente Dutra, Jardim Cumbica, Jardim Adriana e Vila Galvão. Os atendimentos por denúncia contemplaram o Picanço, Taboão e Jardim Bela Vista.

Na terça-feira (27) foi a vez do bairro Jardim Normandia receber ações de bloqueio, enquanto o Jardim Lenize foi contemplado com nebulização. A ADL seguiu nos bairros São João, Carmela, Jardim Centenário e Jardim Bananal, enquanto as vistorias em locais estratégicos concentraram-se no Jardim Divinolândia e Picanço. Além disso, agentes investigaram denúncias no Jardim São João, Lavras e Bonsucesso.

Já na quarta-feira (28), os bloqueios foram retomados no Jardim Normandia e se estenderam ao Jardim Arujá. A ADL avançou para o Jardim Ipanema, Jardim Guaracy, Picanço, São João e Gopoúva e as inspeções em pontos estratégicos ocorreram em Porto da Igreja, Jardim São Geraldo, Jardim Divinolândia, Jardim Ipanema, Taboão e Parque Santo Augustinho. As equipes ainda atenderam a denúncias no Pimentas, Água Chata e Cumbica.

Na quinta-feira (29), os bloqueios chegaram ao Jardim Paraventi e Vila Izildinha. A ADL foi aplicada no Jardim Valéria, Fortaleza, Vila Barros e São João. As visitas técnicas contemplaram os bairros Jardim Flor da Montanha, Cidade Satélite e Jardim Nova Cumbica. Já os atendimentos por denúncia ocorreram na Ponte Grande, Itapegica e Jardim Presidente Dutra.

Nesta sexta-feira (30), os agentes retornaram ao Jardim Paraventi e Vila Izildinha para novas ações de bloqueio. A ADL teve continuidade no Jardim Valéria, Fortaleza, Vila Barros e São João. As equipes também estiveram nos pontos estratégicos do Vila Galvão, Cabuçu e Cocaia, enquanto denúncias foram apuradas no Cabuçu, Invernada e Jardim Bela Vista.

Números da dengue

Com 4.225 casos de dengue e dois óbitos confirmados em Guarulhos, a Secretaria da Saúde reforça a importância da participação da população no combate intensivo e contínuo ao mosquito Aedes aegypti. “É fundamental que a população acompanhe os bairros atendidos semanalmente, por se tratarem de locais com maior risco de transmissão, e reforce os cuidados em seus quintais e residências, além de receber os agentes e vacinar jovens de dez a 14 anos contra a dengue na UBS mais próxima”, destacou a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Ana Carolina Aguiar de Carvalho.