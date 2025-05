Prefeitura finaliza ações do Maio Amarelo com atividade no Parque Shopping Maia

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), finalizou nesta sexta-feira (30) as ações do movimento Maia Amarelo na praça de alimentação do Parque Shopping Maia. Servidores promoveram diversas atividades com 150 pessoas que estavam no centro de compras.

Os usuários do shopping puderam interagir com as atividades preparadas especialmente para ação, tais como: Quis do Trânsito, o funcionamento do etilômetro (bafômetro) e o teste com os óculos que simulam a embriaguez e o uso de psicóticos ao volante. Os participantes das atividades ganharam um squeeze, boton do Maio Amarelo e um panfleto com dicas de segurança viária.

O Maio Amarelo, que neste ano tem como tema “Desacelere. Seu bem maior é à vida”, é um movimento internacional liderado pelo Observatório Nacional de Segurança e tem por objetivo principal conscientizar à sociedade sobre os riscos do desrespeito às leis de trânsito e também sobre a importância da responsabilidade da direção segura para a redução do número de mortos e feridos no trânsito.