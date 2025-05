Servidores concluem curso de planejamento da aposentadoria

A alegria deu o tom nesta quinta-feira (29) para cerca de 80 servidores da Prefeitura de Guarulhos, em vias de se aposentar ou já aposentados, que concluíram o Prepara – Programa de Preparação para Aposentadoria e Desligamento, no auditório do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos (Ipref), no Macedo.

Iniciado em meados de fevereiro, a iniciativa tem o objetivo de preparar os funcionários públicos para a aposentadoria, através de informações e esclarecimentos sobre a legislação, direitos sociais, estímulos a novos projetos de vida, entre outros.

A ação da Escola de Administração Pública Municipal (Esap) de Guarulhos, ligada ao Departamento de Modernização Administrativa da Secretaria de Gestão, acontece em 12 encontros presenciais de quatro horas de duração. Uma nova edição é prevista para o segundo semestre.

“O curso é extremamente importante porque os servidores vão enfrentar uma nova fase na vida, uma mudança que pode trazer impactos emocionais e financeiros. Esta formação visa a preparar aqueles que tanto doaram, se dedicaram e prestaram importante serviço para a nossa cidade”, destacou o secretário-adjunto de Gestão, Elias Moraes Neto, que participou do encerramento do Prepara.

Novos horizontes

O programa, de acordo com sua coordenadora, Rejane Costa, proporciona refletir sobre a caminhada do profissional na administração municipal. “O Prepara nos permite muitas reflexões sobre a jornada no serviço público ao longo dos anos, a traçar novos caminhos e a recuperar sonhos que ficaram adormecidos. Possibilita ainda ousar novos horizontes e viver esta nova fase de uma forma mais intensa e com a sabedoria adquirida, e refletir sobre a maturidade”, disse a gestora.

Com 37 anos atuando na Prefeitura de Guarulhos, o supervisor de setor do Departamento do Tesouro, da Secretaria da Fazenda, Gilberto Teles Reis, de 60 anos, aprovou a iniciativa. “O curso é maravilhoso porque me fez crescer e ter mais conhecimento sobre vários assuntos em relação à aposentadoria. Foi na Prefeitura que consegui tudo o que tenho. Ainda estou indeciso quando irei me aposentar, talvez no fim do ano, e espero estar bem de saúde para desfrutá-la”, revelou o servidor que já atuou nas Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Gestão.

Por sua vez, a professora da educação básica, Luciana Maria Vieira Nunes, de 50 anos, é servidora municipal há 26 anos. Ela pensa em voltar ao seu estado natal quando parar de trabalhar. “Tenho alguns projetos para realizar na minha terra, o Ceará. Achei o Prepara maravilhoso porque aprendi muita coisa de legislação e principalmente a olhar para mim mesma, me ver de uma forma diferente”, disse a moradora do Jardim Bom Clima.

A formação trata de temas como saúde mental e social, dúvidas previdenciárias, educação financeira, qualidade de vida, envelhecimento, tecnologia, novas formas de viver e projetos de vida.