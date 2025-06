Escola da Prefeitura no Jardim Acácio recebe o plantio de 80 árvores nativas da Mata Atlântica

A Escola da Prefeitura de Guarulhos (EPG) Jean Piaget, no Jardim Acácio, recebeu o plantio de 80 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica nesta quarta-feira (4). Dentre as espécies escolhidas para o local estavam guapuruvu, araçá-amarelo, uvaia, mogno e urucum.

A atividade contou com a participação de 30 voluntários da empresa Cummins do Brasil. Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente conversaram com os participantes sobre técnicas de plantio e de cultivo. A importância da arborização qualidade de vida urbana também foi relatada.

Plantar árvores ajuda na melhoria da qualidade do ar, reduz a poluição sonora e a temperatura ambiente, combate enchentes e alagamentos, além de ser essencial para conter as mudanças climáticas.

Nesta quinta-feira (5), quando se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, o plantio vai acontecer na EPG Yujie Hirata, no Parque Cecap, a partir das 9h.