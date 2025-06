Festival Dias Verdes recebe 150 crianças e jovens no pátio de compostagem da Prefeitura

Ao longo desta quarta-feira (4) 150 estudantes vindos da Escola da Prefeitura de Guarulhos (EPG) Dalva Marina, da Escola Estadual Milton Cernach e do Lar da Irmã Celeste participaram das atividades do Festival Dias Verdes no Pátio Escola de Compostagem e Agricultura Urbana, no Jardim São Geraldo.

Promovido pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, o festival, que segue nesta quinta-feira (5) das 8h30 às 15h50, é aberto ao público e oferece atividades de imersão em temas como compostagem, reutilização de materiais e agricultura urbana.

Observando tudo, participando de brincadeiras e ouvindo atentamente as explicações, crianças e jovens aprenderam e se encantaram principalmente com a transformação de restos orgânicos em biogás realizada pelo biodigestor, que alimenta uma lamparina e um fogão.

A professora do 4º ano do ensino fundamental da EPG, Vani de Souza Nascimento, explicou o motivo da visita. “Não temos compostagem na escola, mas o conteúdo pode ser aproveitado nas aulas de ciências. Estou achando tudo muito interessante, um conhecimento fundamental a todos que desejam ajudar na preservação da natureza”.

Os pequenos estudantes concordaram com a professora. “Estou aprendendo bastante. Não sabia que dava pra transformar resto de comida em adubo. Vou ensinar meu avô, meu pai e minha mãe, que tem uma horta”, disse Nicolas Marinho Silva durante a pausa para o lanche.

A programação desta quinta-feira conta com atividades na estação de compostagem, das 9h às 13h30, o quintal produtivo, das 9h30 às 14h, e a oficina de reutilização de materiais, das 10h30 às 15h, além de explicação sobre o funcionamento do biodigestor, exibição de árvores frutíferas e plantio de mudas doadas pelo Horto Florestal de Guarulhos – Reserva Burle Marx das 10h às 14h30. Por fim, das 11h20 até as 15h50 acontecem sorteios de brindes relacionados ao tema ambiental.