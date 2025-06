GCM promove oficina de educação ambiental para 200 crianças em escola no Jardim Flor da Montanha

Na última terça-feira (3), agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos realizaram uma oficina de educação ambiental para cerca de 200 crianças do ensino fundamental do Colégio Futurum, localizado no Jardim Flor da Montanha. A atividade, promovida em dois períodos, foi organizada a pedido da coordenação pedagógica da escola e coincidiu com o Dia Nacional da Educação Ambiental, celebrado anualmente em 3 de junho desde 2012, instituído pela Lei nº 12.633.

A ação faz parte do projeto Educação Ambiental (Educam), desenvolvido pela GCM com o objetivo de sensibilizar e conscientizar estudantes sobre a importância da preservação do meio ambiente e da adoção de práticas sustentáveis desde a infância.

Durante a oficina, os alunos participaram de atividades interativas e educativas que abordaram temas como o impacto das ações humanas na natureza, a importância da fauna e flora local e os cuidados com os recursos naturais. De acordo com o inspetor Cláudio Chamelete, comandante da Inspetoria Ambiental da GCM, o projeto visa “potencializar nos alunos a consciência crítica e a compreensão dos impactos das ações humanas no meio ambiente, além da busca por práticas sustentáveis para preservar e proteger os recursos naturais”.

A GCM Ambiental atua de forma permanente na conservação ecológica do município, que abriga importantes remanescentes da Mata Atlântica, como a Serra da Cantareira, considerada uma das maiores florestas urbanas do mundo e que serve de habitat para diversas espécies de animais silvestres, incluindo algumas ameaçadas de extinção.

Com ações como essa, a Guarda Civil Municipal reafirma seu compromisso com a educação, a sustentabilidade e a proteção ambiental, contribuindo para formar cidadãos mais conscientes e preparados para os desafios ambientais do futuro.