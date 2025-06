Parque Continental recebe mutirão de zeladoria da Prefeitura

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta quarta-feira (4) um mutirão de zeladoria no Parque Continental. Sete equipes foram destacadas para realizar a roçagem do mato alto e a limpeza de vias do bairro. O serviço foi coordenado pela Regional Vila Galvão/Cabuçu.

As sete equipes que trabalharam no mutirão utilizaram roçadeiras mecanizadas para cortar o mato nas seguintes vias avenida F, rua 105, rua Narain Singh Luschini, avenida Vanderlei Pretini, rua Ibipitanga, rua Valdimiro Laurentino Pêssoa e rua Leopoldo Silingardi.

A regional Vila Galvão/Cabuçu destacou duas outras equipes para a realização da roçagem em um trecho da avenida Benjamin Harris Hunnicutt, no Portal dos Gramados e da praça do Skate, na Vila Rio de Janeiro.

As equipes das oito regionais da pasta realizam constantemente os serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.