Projeto da Prefeitura castra mais 105 cães gratuitamente

A estudante Sara Nogueira de Andrade foi uma das primeiras a chegar nesta quarta-feira (4) à sede da Amah Pet, no Jardim City, onde 105 cachorros, entre machos e fêmeas, foram castrados gratuitamente ao longo do dia pelo Departamento de Proteção Animal de Guarulhos.

Moradora de Cumbica, Sara saiu cedinho de casa trazendo no colo a cachorrinha Kiara, de seis anos, para ser esterilizada. “A veterinária dela recomendou castração urgente para evitar o desenvolvimento de doenças, principalmente no sistema reprodutivo. Por isso estou aproveitando esta oportunidade”, disse.

Nesta semana, se todos os tutores que agendaram comparecem, 320 cães e gatos serão esterilizados no local. “Muitas pessoas reservam a vaga e não vêm no dia marcado. Registramos cerca de 30% de faltas todos os meses, o que prejudica bastante o andamento do trabalho”, relatou a veterinária Alexandra Gimenez, proprietária da clínica-escola parceira da Prefeitura.

Inscrições

Na sexta-feira (6) mais 385 vagas de castração gratuita serão abertas pela Prefeitura. Para tentar uma das novas vagas é necessário realizar antecipadamente um cadastro para a obtenção de login e senha e acessar a página https://dpan.guarulhos.sp.gov.br/?q=content/agendamento para dar sequência ao processo.

A data, o horário e a preparação do animal para a cirurgia serão informados aos tutores que concluírem a marcação do procedimento.