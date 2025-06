Mães atípicas aprendem a fazer trufas de chocolate para o Dia dos Namorados

Com 17 participantes inscritas, entre mães de filhos com deficiência e duas mulheres com deficiência, a Prefeitura de Guarulhos realizou na tarde desta terça-feira (3) a oficina Lembrancinhas de Chocolate para o Dia dos Namorados, no CEU Bonsucesso. A ação da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão visou oferecer uma opção para as mães atípicas obterem renda com a comercialização do doce e a proximidade da data.

“A oficina foi um momento de muito aprendizado, troca de experiências e acolhimento entre as mães atípicas e a professora Rose. Ver a criatividade florescer e o empreendedorismo ganhar forma reafirma nosso compromisso com a autonomia e valorização das famílias atípicas”, destacou a gestora da pasta, Mayara Maia, que acompanhou a atividade.

Ministrada pela confeiteira voluntária, Rosemeire de Oliveira Meneghetti, conhecida por Rose, a aula abordou a confecção de trufas recheadas, tipos de recheios, precificação, embalagens e dicas para agregar valor ao produto, além de orientações sobre venda.

Mãe de quatro filhos, sendo dois atípicos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Liliane Queiroz teve que parar de trabalhar para se dedicar ao tratamento e terapias dos gêmeos, após descobrir que eram autistas. “Amei o curso. Ele é prático, rápido e vou conseguir tirar uma grana extra. Muito bom participar porque como mãe atípica, a gente acaba se isolando e esta é também uma oportunidade de me socializar com outras participantes”, disse a moradora de Bonsucesso.

Já Maria Bernadete da Conceição Fogaça foi à oficina acompanhada da filha Thainara, de 24 anos, que tem Síndrome de Down e gosta de ajudar na cozinha com a elaboração de saladas e sucos. “Vou testar em casa e depois vender. Sempre participo dos projetos da subsecretaria”, contou a moradora do bairro do Pimentas.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.