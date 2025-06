Estudantes do Parque Jurema visitam Prefeitura com foco em tecnologia

Nesta quarta-feira (4) um grupo de estudantes de ensino médio da Escola Estadual Parque Jurema III foram conhecer o nível de tecnologia utilizada pela Prefeitura de Guarulhos em seu dia a dia. Os jovens foram recebidos pelo secretário de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação de Guarulhos, Rodrigo Redoschi, e pelas equipes do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação (DCTI) e do Departamento de Informática e Telecomunicações (DIT) no Paço Municipal de Guarulhos.

Os alunos cursam a disciplina Desenvolvimento de Sistemas e se interessaram por essa atividade extraescolar. Na oportunidade, eles foram conhecer o centro de informática da Prefeitura, sediado no DIT, a sua funcionalidade e atribuições.

O roteiro do encontro teve início com a recepção dos jovens no auditório do Paço Municipal, no Jardim Bom Clima, onde ouviram de Redoschi sua interpretação a respeito da relação entre estudantes e conhecimento científico. “Nossa secretaria (SDCETI), mais do que uma área de administração da informação, tem como principal vocação a disseminação e fomento às tecnologias, o que se manifesta na importância que atribuímos ao potencial das novas gerações para a busca de soluções inovadoras que resolvam problemas cotidianos da administração pública”, explicou.

Após esta introdução, os jovens também puderam conhecer melhor o funcionamento das atividades tecnológicas da Prefeitura. O diretor do DIT, Leandro Gramulha, e a equipe técnica apresentaram a estrutura e as atribuições do departamento e explicaram em detalhes o trabalho que realizam em áreas como desenvolvimento de sistemas, redes, banco de dados, manutenção de computadores entre outras. Na sequência, os estudantes foram conduzidos às dependências do DIT, onde puderam conhecer de perto a estrutura e os equipamentos que são utilizados em toda a operação.

A jovem Bruna Viana Cunha, participante da atividade, demonstrou sua empolgação com a atividade. ”A visita foi muito boa. Várias pessoas nos explicaram detalhadamente como tudo funciona lá dentro, os sistemas de Guarulhos, redes de satélites, redes de Internet. Recomendo muito a experiência aos colegas que ainda virão”.

O encontro será repetido nesta quinta-feira (5) para o segundo grupo de estudantes da mesma escola.