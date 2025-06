Esporte de Guarulhos tem vitória do vôlei e programação extensa até domingo

Muitas atividades estão previstas para as equipes de Guarulhos nesta semana. A equipe feminina de vôlei abriu a participação guarulhense na terça-feira (3) com vitória diante do São José pelo Campeonato Paulista de Voleibol. O resultado foi de 3 sets a 2, com parciais de 25 a 18 / 20 a 25 / 25 a 21 / 23 a 25 / 11 a 15, no Ginásio Teatrão, em São José dos Campos.

Após passar no tiebreak num jogo muito equilibrado, o time agora volta à quadra no próximo domingo (8), jogando em casa, no Ginásio Arnaldo José Celeste, na Ponte Grande. O desafio será contra o Esporte Clube Pinheiros, o que promete ser bem disputado também.

Programação

Outras equipes de Guarulhos também jogam em casa. Nesta quinta-feira (5), pelo Campeonato Paulista de Handebol Masculino Infantil, o Herkules/Aciseg/Guarulhos encara o Centro Olímpico, às 19h, no Ginásio Fioravante Iervolino, no Jardim Santa Francisca.

No sábado (7), a agenda é mais extensa. Pelo Campeonato Paulista de Futsal Masculino – Base, a Wimpro/Vegus/Guarulhos enfrenta o Impacto F.C., no Ginásio Sindicato dos Metalúrgicos, Parque Primavera. Às 8h30 com o Sub18, às 9h30 com o Sub16, às 10h30 com o Sub14 e às 11h30 com o Sub12.

Ainda no sábado, o Ginásio Fioravante Iervolino recebe partidas do Campeonato Paulista de Handebol Masculino. Às 10h, o Herkules/Aciseg/Guarulhos enfrenta o Pinheiros e, às 15h, o Herkules/Aciseg/Guarulhos recebe o Taubaté, ambos pela categoria mirim. Às 18h é a vez da equipe adulta Aciseg/Vegus/Guarulhos enfrentar o E.C. Pinheiros.

No Ginásio Arnaldo José Celeste – Ponte Grande, a equipe sub-17 de vôlei feminino Aprov/Guarulhos recebe Pindamonhangaba, às 15h, pelo Campeonato Paulista. Enquanto no SESC Guarulhos, a equipe sub-20 de futsal masculino Wimpro/Vegus/Guarulhos pega o S.C. Paulinense, às 19h30, pelo Campeonato Paulista de Futsal Masculino.

O dia ainda contará com a final da Grande Liga de Futebol – Veterano, que acontece no Estádio Cícero Miranda, na Vila Rosália. Às 9h, o 33 do Bela Vista enfrenta o Estrela de Guarulhos pela decisão do 50TÃO e às 10h30 o Vila Fátima encara o Brittu´s pelo título do 40TÃO.

Domingo

Já no domingo (8), o Ginásio João do Pulo, no Jardim Divinolândia, recebe o Festival de Judô Arena 360. O evento acontece das 8h às 18h. Por sua vez, o Ginásio Fioravante Iervolino receberá a 4ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro com Arco e a 3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco, das 6h às 22h.

No Sesc Guarulhos, no Jardim Flor do Campo acontece o Joga, Garota! – no coração da comunidade, das 8h30 às 17h30, com organização do Instituto JB12.

O domingo ainda contará com jogos do Campeonato Paulista de Futsal Masculino Iniciação, no Ginásio Sindicato dos Metalúrgicos, no Parque Primavera. Wimpro/Vegus/Guarulhos recebe o Guarulhense às 8h30 pelo Sub7, às 9h30 pelo Sub8, às 10h30 pelo Sub9 e às 11h30 pelo Sub10.

O dia ainda contará com as semifinais da Grande Liga de Futebol – Feminino, no Estádio Oswaldo de Carlos, na Vila Monteiro Lobato. Às 11h30 o Cardoso City enfrenta o 100 Limite/Ileais e às 13h o R100 encara o Vila Galvão.