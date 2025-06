Aves silvestres são resgatadas de cativeiro ilegal pela GCM na Semana do Meio Ambiente

Na quarta-feira (4), a Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreendeu 21 aves silvestres mantidas em situação ilegal no Jardim Almeida Prado. A ação ocorreu durante patrulhamento preventivo na rua Alabama, onde os agentes identificaram um cativeiro irregular com diversas gaiolas contendo animais da fauna silvestre brasileira.

Na averiguação, foi constatado que o local não possuía autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), configurando crime ambiental. Entre as espécies apreendidas estavam 11 canários-da-terra, 7 coleirinhos e 2 azulões. Todas eram mantidas em cativeiro sem a devida licença.

O responsável pelo imóvel foi conduzido à Delegacia de Investigações sobre Crimes contra o Meio Ambiente (Dicma), onde o delegado de polícia registrou o boletim de ocorrência com base no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), que proíbe a caça, captura ou manutenção de animais silvestres sem autorização legal. A pena prevista para a infração é de seis meses a um ano de detenção, além de multa.

As aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres de São Paulo (Cetras-SP), onde receberão cuidados de biólogos e veterinários antes de serem reintegradas à natureza.

A operação ganhou ainda mais relevância por anteceder o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quinta-feira (5), data que reforça a importância da preservação da biodiversidade e do combate aos crimes ambientais. A GCM de Guarulhos reafirma seu compromisso com a proteção da fauna e o equilíbrio ecológico no município.