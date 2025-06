Prefeitura leva projeto de acessibilidade e inclusão de PCDs à empresa de Guarulhos

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão realizou nesta quarta-feira (4) o projeto Inclusão sem Barreiras para uma turma de 25 funcionários da empresa IBL Logística, localizada na Vila Saiago. Através de palestra e vivência, a iniciativa trata de práticas cotidianas que devem ser adotadas na promoção da inclusão e da acessibilidade de pessoas com deficiência (PCD) e no combate ao capacitismo.

Durante o encontro a equipe da pasta abordou assuntos como frases capacitistas comumente usadas, terminologias e orientações para o acolhimento de PCDs, atitudes para garantir a acessibilidade e a inclusão, entre outros tópicos.

Utilizando muletas, venda nos olhos e fones de ouvido para impossibilitar a audição, os participantes experimentaram também situações do dia a dia vivenciadas por pessoas com deficiência durante um café sensorial com objetivo de sensibilizá-los sobre a questão.

“Mais do que falar sobre inclusão, buscamos proporcionar uma experiência que gerasse empatia. Ao vivenciarem, mesmo que por alguns minutos, os desafios enfrentados por pessoas com deficiência, os colaboradores da IBL puderam refletir sobre a importância de um ambiente verdadeiramente acessível e acolhedor”, explicou a subsecretária de Acessibilidade e inclusão, Mayara Maia.

O projeto da subsecretaria, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, é dirigido a empresas e a instituições de ensino. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 2422-7376 e 2414-3685.