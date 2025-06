Fim de semana tem UBS abertas e vacinação em supermercados

Neste fim de semana, o programa Saúde Toda Hora segue facilitando o acesso da população de Guarulhos aos serviços de saúde com a ampliação da vacinação contra gripe e febre amarela em quatro supermercados da cidade, das 9h às 15h, no sábado (7) e no domingo (8). Além disso, quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão abertas no sábado, das 8h às 16h, para atendimentos básicos.

Os supermercados que receberão os pontos de vacinação foram escolhidos estrategicamente para atender moradores das quatro regiões de saúde de Guarulhos. A imunização será realizada no Assaí Atacadista (Região I – Centro), no Sonda Supermercados, no bairro Vila Rio (Região II – Cantareira), no Barbosa Supermercados, no São João (Região III – São João/Bonsucesso), e no Supermercados Nagumo, no Parque Jurema (Região IV – Pimentas/Cumbica).

A população que estiver nesses locais poderá aproveitar a ida às compras para se imunizar. Basta apresentar um documento oficial com foto e a caderneta de vacinação, fundamental no caso de crianças, para conferência do esquema vacinal, lembrando que as vacinas contra a gripe e a febre amarela estão disponíveis para pessoas a partir dos seis meses de idade.

Já nas UBS Vila Barros, Jardim Primavera, Jardim Fortaleza e Parque Jandaia, que abrirão no sábado, além da vacinação, a população poderá contar com serviços como testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão arterial e glicemia (com solicitação médica), curativos e dispensação de medicamentos. Consultas médicas e coleta de Papanicolau também serão oferecidas mediante agendamento prévio, que pode ser feito diretamente na unidade ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos: bit.ly/3E13Wek.

Serviço

UBS abertas neste sábado (07), das 8h às 16h

UBS Vila Barros: rua Carlos Korkischko, 425, Vila Barros

UBS Jardim Primavera: rua Gama, 72, Parque Primavera

UBS Jardim Fortaleza: rua Hilário Pires de Freitas, 166, Jardim Fortaleza

UBS Parque Jandaia: rua Porto Alegre, 446, Parque Jandaia

Vacinação em supermercados (sábado (7) e domingo (8), das 9h às 15h):

Assaí Atacadista: avenida Antônio de Souza, 300, Centro;

Sonda Supermercados: avenida Benjamin Harris Hunicutt, 3.250, Vila Rio de Janeiro;

Barbosa Supermercados: estrada Guarulhos Nazaré, 3.055, São João; e

Supermercados Nagumo: avenida Jurema, 1.065, Parque Jurema.