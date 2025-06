Programa Saúde Toda Hora soma mais de 22 mil atendimentos em maio

Durante os cinco finais de semana de maio, o programa Saúde Toda Hora, promovido pela Prefeitura de Guarulhos, totalizou 22.914 atendimentos em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e supermercados, fortalecendo a assistência preventiva e ampliando o acesso da população aos serviços públicos de saúde. A iniciativa busca atender principalmente quem tem dificuldade para comparecer às UBS durante a semana, aproximando a saúde da rotina das pessoas.

Nos dias 3 e 4, o programa registrou 4.335 atendimentos na UBS Primavera, no sábado, e vacinação contra a gripe e contra a febre amarela nos supermercados Assaí Atacadista (região I – Centro), Sonda Supermercados (região II – Cantareira), Esperança (região III – São João/Bonsucesso) e Supermercados Nagumo (região IV – Pimentas/Cumbica) durante o fim de semana.

No sábado seguinte, dia 10, foram contabilizados 2.655 atendimentos nas unidades São Ricardo, Primavera, Recreio São Jorge e Jacy. Já no dia 17, as UBS Paraventi, Novo Recreio e Jurema registraram 1.601 atendimentos. Entre os serviços oferecidos nas unidades estão consultas médicas e de enfermagem, exames de Papanicolau, testes rápidos, vacinação e busca ativa de faltosos, além de atendimentos na farmácia do programa Bolsa Família.

Nos dias 24 e 25, as UBS Vila Fátima, Acácio e Nova Bonsucesso, que funcionaram no sábado, junto com a ação de vacinação em supermercados no fim de semana, totalizaram 9.662 atendimentos. Nessa ação, destacaram-se 2.440 doses contra a gripe, 510 contra a febre amarela e 2.380 carteirinhas de vacinação avaliadas nos supermercados Assaí Atacadista, na região central (Região I), e em três unidades da rede de Supermercados Nagumo, localizadas no Parque Continental I (Região II – Cantareira), Vila Nova Bonsucesso (Região III – São João/Bonsucesso) e Pimentas (Região IV – Pimentas/Cumbica).

O mês encerrou com 4.661 atendimentos no sábado (31), nas UBS Tranquilidade e Cidade Martins, além da vacinação contra a gripe e febre amarela em quatro supermercados: Assaí Atacadista (região I – Centro), Sonda Supermercados, no Vila Rio, (Região II – Cantareira), Supermercado Lopes, no Jardim Presidente Dutra (Região III – São João/Bonsucesso), e Supermercados Nagumo, no Parque Jurema (Região IV – Pimentas/Cumbica).

Somente nas UBS, foram realizados 10.435 atendimentos ao longo de maio, incluindo 667 consultas médicas, 632 consultas de enfermagem, 516 exames de Papanicolau, 454 testes rápidos e 3.607 vacinas aplicadas. Também foram registradas 235 ações de busca ativa de faltosos de vacinação, 223 de sintomáticos respiratórios (com 83 residências visitadas), 2.347 carteirinhas de vacina avaliadas, 833 atendimentos relacionados ao Bolsa Família, 21 atividades de educação em saúde com 293 participantes e 524 atendimentos nas farmácias das unidades.

Já as ações nos supermercados somaram 12.479 atendimentos, com a aplicação de 5.467 doses de vacinas contra a gripe, 1.296 contra a febre amarela e a análise de 5.716 cadernetas de vacinação.

Com resultados consistentes mês a mês, ainda que sujeitos a pequenas variações, o programa Saúde Toda Hora tem se consolidado como uma importante estratégia de promoção da saúde e prevenção de doenças em Guarulhos, beneficiando milhares de pessoas com um atendimento descentralizado, acessível e humanizado.