Futebol de Campo dos Metalúrgicos prossegue neste domingo

Neste domingo (8), quatro jogos marcarão a nona rodada do 28º Campeonato de Futebol de Campo do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região. As partidas, disputadas no gramado sintético do Clube de Campo, à rua Reta, 390, Parque Primavera, Guarulhos, começam às 8h30. No primeiro jogo se enfrentarão Komatsu e Itefal. Às 10h20, entrarão em campo Perfil Líder P e Feeder. Em seguida, às 12 horas, Minebea x Modine. Encerram a nona rodada Lepe e Só Amigos, a partir das 13h40.

Nível – Ricardo Oliveira (Xabi), vice do Sindicato e coordenador de Esportes, afirma: “As equipes mostram alto nível técnico a cada rodada do Campeonato. Isso torna as partidas mais emocionantes. Vale a pena organizar a torcida e comparecer ao nosso Campo”.

Qualidade – Campeonato começou dia 30 de março, um domingo. Participam 31 equipes, três a mais que a competição do ano passado quando se inscreveram 28. Embora seja um evento amador, o Campeonato é profissional na organização e na escalação da arbitragem. Diz Xabi: “Os juízes são profissionais e neutros”.

Congresso – Antes do pontapé inicial, foi realizado o Congresso Técnico, dia 26, na sede do Sindicato, quando foram definidas as chaves de cada equipe.

Disputa – O mata-mata está previsto pra começar dia 22 de junho. Nesta fase, quem perde está fora. Sendo assim, o Campeonato começa definir a fase final.

Participe – Vá aos jogos. A entrada é franca, com estacionamento grátis para sindicalizados. Para mais informações, ligue: 2463-5300 e fale com Departamento de Esportes.