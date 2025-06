Mutirão de Emprego oferece 220 vagas para novo supermercado em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria do Trabalho, realiza nesta segunda (9), a partir das 9h, um grande Mutirão de Empregos na Vila Augusta. A ação tem como objetivo conectar trabalhadores da cidade a novas oportunidades no mercado, especialmente para a nova unidade do supermercado X, localizada no bairro Cocaia.

O atendimento será realizado na Casa do Emprego em Vila Augusta, na avenida Antônio Lervolino, 225, com início às 9h. Os interessados devem comparecer munidos de documento com foto (RG) e currículo impresso atualizado.

Ao todo, estão disponíveis diversas vagas em setores operacionais e de atendimento, como: Hortifruti, padaria, frios, açougue, reposição, cozinha, estoque, limpeza, pizzaria, caixa, conferente, fiscal de prevenção, pizzaiolo e manobrista.

O Mutirão é uma iniciativa que reforça o compromisso da Prefeitura com a geração de emprego e renda para a população, promovendo inclusão produtiva e desenvolvimento econômico local.

A ação integra o calendário de empregabilidade promovido pelo município e reafirma o papel das Casa do Emprego como pontos de apoio fundamentais para trabalhadores e empregadores.

Serviço

Mutirão de Empregos – Guarulhos

Data: 09/06 (segunda)

Horário: A partir das 9h00

Local: Casa do Emprego, Vila Augusta – Av. Antônio Iervolino, 225

Documentos: RG e currículo impresso

Mais informações estão disponíveis nas redes sociais da Prefeitura.