Aluno do Conservatório Municipal de Guarulhos conquista bolsa de estudos nos Estados Unidos

“A música consegue chegar a lugares que as palavras não chegam, explica os sentimentos quando você se conecta com ela”. É o que Gustavo Gomes da Rocha, aluno do Conservatório Municipal de Guarulhos, sente em relação à paixão que surgiu na sua vida aos oito anos de idade. Paixão essa que, a partir de agosto deste ano, faz com que o jovem de apenas 19 anos decole para voos ainda maiores: graças aos estudos de Tuba no equipamento da Prefeitura de Guarulhos, Gustavo conquistou uma bolsa para cursar bacharelado em música com performance instrumental, na Southeast Missouri State University, nos Estados Unidos.

Estudante do Conservatório Municipal desde 2023, a ligação com a música nasceu bem antes, na infância, quando Gustavo assistia o pai figurar entre os músicos da Igreja Congregação Cristã no Brasil. “Eu cresci no meio dos músicos. Meu pai tocava eufônio, que fica muito próximo às tubas. Ali começou o meu interesse e, apesar de muito pequeno, com oito anos eu comecei a aprender eufônio e logo entrei na orquestra da igreja”, conta. Quatro anos depois, o pequeno Gustavo trocou o eufônio pela tuba e, além dos ensaios e apresentações na instituição religiosa, começou a se dedicar aos estudos caseiros com muito mais afinco. Anos depois, iniciaria sua trajetória nos estudos profissionais.

“Quando ele veio fazer aula comigo, logo percebi que ele era muito musical, tinha uma facilidade para tocar e um comprometimento muito grande com o instrumento. Com o tempo fui percebendo três qualidades: aptidão musical boa, que a gente pode chamar de talento, disciplina e foco”, afirmou Silvio Giannetti, professor de trombone, eufônio e tuba do conservatório. Ele foi o responsável por apresentar e incentivar o aluno para a oportunidade de bolsa. “Eu comecei a falar para ele: ‘Olha, você tem o perfil de ser um músico profissional, um cara que vai tocar bem, um cara que pode ser o músico de uma orquestra sinfônica um dia’. E ele disse que gostaria de avançar”, acrescentou.

Todo o processo de inscrição para a bolsa passou por gravação de vídeos tocando o tuba, provas de língua inglesa, redação e matemática e a emissão do visto que permite ao aluno estudar em outro país e, durante esse caminho, a emoção e a ansiedade estavam presentes. “Está sendo uma loucura, mas estou muito feliz também de ter conseguido. Me profissionalizar era um sonho muito distante e graças ao conservatório e ao professor Sílvio eu consegui”, disse Gustavo, animado. O aluno prodígio conta ainda que seu professor já deixou claro que, mesmo distante, gostaria de participar de todo o processo e acompanhar a evolução dos aprendizados. “A sensação que eu tenho é como se eu estivesse indo junto, é de muita felicidade, porque eu sei que esse moleque vai se dar super bem”, disse o educando.

Motivo de orgulho para todos que acompanham sua dedicação, Gustavo é também uma alegria para Silvio. “O que me deixa feliz também é que é um aluno de Guarulhos, é uma pessoa que veio do Conservatório de Guarulhos. Eu acho que isso é mais importante ainda, ele é prata da casa, prata da escola, ele é prata da cidade”, enaltece o professor.

Para o diretor do Conservatório Municipal de Guarulhos, Maestro Marcelo Mendonça, essa é mais uma prova da importância de se ter professores de qualidade em uma instituição tão forte como hoje é o espaço. “Estamos trabalhando sempre para evoluir cada vez mais e ver esses resultados, um aluno nosso conquistando tanto, é motivo de festa e muita emoção”, contou.

Conservatório Municipal de Guarulhos

Situado na Rua Ipê, 71, no Jardim Guarulhos, o Conservatório Municipal de Guarulhos é uma instituição de ensino musical que, há mais de 60 anos, recebe e acompanha os alunos em diversas fases do aprendizado, desde a iniciação até a vida profissional.

No espaço nasceram projetos como as Orquestras de Guarulhos e outros tantos que, reunindo professores e alunos, encantam o público com apresentações gratuitas na cidade e fora dela. A programação de apresentações pode ser conferida no portal www.guarulhos.sp.gov.br/agenda.

Mais informações sobre abertura de processos seletivos podem ser obtidas pelo telefone (11) 97985-3457.