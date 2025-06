GCM prende homem por furto no Jardim Terezópolis

Na manhã desta sexta-feira (6), agentes da Inspetoria Sul da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem acusado de furto contra um estabelecimento comercial na avenida Tranguarulhense, no Jardim Terezópolis.

Durante o policiamento preventivo, a equipe foi acionada por lojistas que forneceram as características do suspeito. O criminoso foi localizado e detido com materiais furtados de uma loja de acessórios para celulares.

Além disso, outro lojista da rua Cachoeira, vítima de furtos recentes, reconheceu o acusado por meio das imagens captadas pelas câmeras de monitoramento do estabelecimento.

O homem foi encaminhado ao 2º Distrito Policial (Rua Mena, 329 – Jd Santa Mena), juntamente com as vítimas, onde o delegado registrou o auto de prisão em flagrante por furto.

A Guarda Civil Municipal reforça seu compromisso no combate à criminalidade e na proteção do comércio local.