Guarulhos recebe certificação nacional por atuação na segurança no trânsito

A cidade de Guarulhos recebeu nesta sexta-feira (6) o certificado do Observatório Nacional de Segurança Viária, que ratifica a entrada do município da Rede Laço Amarelo. O programa de responsabilidade social tem por objetivo a conscientização da sociedade sobre a importância da segurança no trânsito, além da promoção de ações que visam a redução de acidentes.

Ao aderir à Rede Laço Amarelo, Guarulhos reafirma o seu compromisso de promover, juntamente com o Observatório Nacional de Segurança, a cultura da segurança viária, bem como de políticas públicas que proponham soluções que impactem de forma positiva à sociedade e às futuras gerações.

“Ao lado do Observatório Nacional de Segurança queremos promover um trânsito mais humano, com o olhar na preservação de vidas por meio de ações que possibilitem a redução de mortes e feridos”, disse o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), João Araújo.

O convênio que selou o ingresso da cidade na rede Laço Amarelo foi assinado em 8 de maio, no Shopping Bonsucesso, durante o lançamento das ações promovidas para o Maio Amarelo.