Guarulhos atua contra a dengue em 48 bairros esta semana

Com o objetivo de conter a proliferação do Aedes aegypti e proteger a população contra doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela, agentes de combate às endemias (ACE) do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Guarulhos realizam ações semanais em diversos bairros pela cidade. As atividades realizadas entre os dias 31 de maio e 6 de junho, com exceção do domingo, dia 1°, contemplaram 48 bairros com bloqueios (remoção manual de criadouros), inspeções em pontos estratégicos e verificação de denúncias encaminhadas por moradores.

No sábado (31), os bairros Jardim Flor da Montanha e Ponte Alta receberam ações de bloqueios, enquanto outras equipes inspecionaram pontos estratégicos localizados no Cocaia, Várzea do Palácio e Cabuçu e apuraram denúncias nos bairros Picanço, Pimentas, Jardim Bela Vista, Jardim São João e Jardim Bananal.

Na segunda-feira (2), bloqueios ocorreram no Jardim Almeida Prado, Vila Barros e Santa Mena. Nos bairros Picanço, Paraíso, Taboão, Jardim Almeida Prado e Jardim Presidente Dutra foram vistoriados pontos estratégicos, lugares com maior risco de se tornarem criadouros do Aedes aegypti, como ferros-velhos. Já em Cumbica, os profissionais atuaram no controle de focos de dengue denunciados pela própria população.

No dia seguinte, terça-feira (3), os agentes atuaram com bloqueios no Jardim Santa Maria e Jardim das Oliveiras e visitaram pontos estratégicos na Água Chata, Aracília, Jardim Piratininga e Vila Izildinha. Além disso, atenderam a denúncias no Centro, Jardim Presidente Dutra e Jardim Bananal.

Na quarta-feira (4), Macedo, Vila das Palmeiras, Jardim São Domingos, Chácara da Vovó e Jardim Santa Maria foram os bairros que receberam bloqueios. Paralelamente, pontos estratégicos foram analisados no Jardim Munhoz, Vila São Rafael, Jardim Vila Galvão, Itapegica, Parque Primavera, Paraíso, Recreio São Jorge, Jardim Fátima, Jardim Santa Terezinha e Jardim Ponte Alta. As denúncias foram checadas no Taboão e Cabuçu.

Na quinta-feira (5), os agentes promoveram bloqueios no Jardim Tranquilidade, Vila Harmonia, Vila Barros e Chácara da Vovó, além de visitarem pontos estratégicos no Jardim Presidente Dutra, Parque São Luiz, Cumbica e Cidade Cumbica. Também foram atendidas denúncias na Ponte Grande e Vila Fátima.

Já nesta sexta-feira (6), os trabalhos de bloqueio retornaram ao Jardim Tranquilidade, Vila Harmonia e Vila Barros. As vistorias em locais estratégicos ocorreram na Vila Rio, Jardim Paulista, Bonsucesso, Jardim Fortaleza e Cidade Soberana. Por fim, denúncias foram apuradas no Itapegica, Monte Carmelo e Macedo.