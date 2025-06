Espaço Clara Maria do CEU Pimentas realiza formação sobre o mercado de trabalho

Nesta quinta-feira (5) uma turma de mulheres assistidas pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres participou da segunda aula do curso Meu Emprego Trabalho em Equipe no Espaço da Mulher Clara Maria, que prossegue até o início de julho no CEU Pimentas. Em parceria com a Secretaria do Trabalho, a ação oferece orientação e treinamento às desempregadas que buscam uma recolocação no mercado de trabalho as que estão em busca do primeiro emprego.

As aulas são teóricas e práticas, envolvendo dinâmicas com as participantes. Elas ocorrem duas vezes por semana e tem duração de três horas. Entre os assuntos tratados nos encontros estão a elaboração de um bom currículo; comportamento na entrevista de emprego; desenvolvimento da entrevista; habilidades e competências; orientação para novas oportunidades e elevação da autoestima. As integrantes recebem apostila com o conteúdo do curso, caderno de atividades e certificado de conclusão.

Para a professora do curso Vanessa Machado, o público feminino precisa se preparar para o mercado de trabalho. “Hoje há muitas vagas e pouca gente qualificada. O curso abre nossos horizontes, prepara e dá novas perspectivas para que as mulheres possam ir atrás de oportunidades”, explicou Vanessa.

Oportunidade

Desempregada há seis meses, Marinalva Gomes de Freitas, de 54 anos, teve que abandonar a graduação em pedagogia no terceiro semestre porque o call center em que atuava saiu da cidade. “Estou com uma expectativa boa para ampliar meus conhecimentos aqui e entender melhor como está o mercado de trabalho. É bom trabalhar para ser independente, ter seu dinheirinho, conhecer pessoas e obter crescimento pessoal”, contou a ex-representante de atendimento que vive na Vila Isabel.

Aos 42 anos, a auxiliar de limpeza Vanessa Ramos da Silva, é solteira e mãe de dois filhos. Ela faz bicos trabalhando em limpeza e lavando pratos em restaurantes. “O que aparecer um faço. Não tenho preferência por trabalho e até trabalhei com reciclagem. Estudei só até o segundo colegial (segundo ano do ensino médio) e isso dificulta encontrar uma colocação”, revelou a moradora da Nova Cidade. “O curso me interessou para aprender a fazer um currículo melhor e como tenho um pouco de vergonha, acho que vai ajudar a me preparar para entrevistas”, completou a moradora do bairro Jardim Nova Cidade.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.