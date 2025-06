Casas da Mulher Clara Maria recebem inscrições para oficina gratuita de compotas

Cinco Casas da Mulher Clara Maria abriram inscrições para oficina gratuita de compotas – os doces feitos com frutas cozidas em calda de açúcar -, as quais serão realizadas já na próxima semana. Interessadas devem se inscrever por telefone ou presencialmente nas unidades Vila Galvão, Haroldo Veloso, Bom Clima, Recreio São Jorge e Pimentas.

A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, visa oferecer às mulheres oportunidade de geração de renda, autonomia, empreendedorismo e elevação da autoestima.

Além de receitas, a oficina irá ensinar a técnica de cozimento, diferentes tipos de frutas e especiarias para compotas, além de informações sobre a conservação e o armazenamento.

A programação das oficinas será a seguinte: na segunda-feira (9) será na Vila Galvão; na terça-feira (10), no Haroldo Veloso; na quarta-feira (11), no Bom Clima; na quinta-feira (12), no Recreio São Jorge; e na sexta-feira (13), no Pimentas. Em todos os locais, a aula será às 14 horas.

Casas da Mulher Clara Maria que promovem oficina:

Casa da Mulher Clara Maria I – Bom Clima

Endereço: Rua Alberto Hinoto Bento, 49, – Macedo

Telefone: (11) 2472-1213

Casa da Mulher Clara Maria II – Pimentas

Endereço: CEU Pimentas: Estrada do Caminho Velho, 351 – Pimentas

Telefone: (11) 2480-1060

Casa da Mulher Clara Maria III – Haroldo Veloso

Endereço: Rua Agostinho dos Santos, 2 – Conj. Hab. Haroldo Veloso

Telefone: (11) 2467-6445

Casa da Mulher Clara Maria IV- Vila Galvão

Endereço: Rua Brigadeiro Lima e Silva, 565 – Jardim Vila Galvão

Telefone: (11) 2086-2374

Casa da Mulher Clara Maria V – Recreio São Jorge

Endereço: Rua das Margaridas, s/nº

Praça da Lua – Recreio São Jorge

Telefone: (11) 2446-1756