Inclusão de estudantes migrantes e refugiados é tema de encontro formativo em escola municipal

A EPG Edson Nunes Malecka, no Jardim Ponte Alta, recebeu nesta sexta-feira (6) encontro formativo sobre os desafios no processo de inclusão de educandos migrantes e refugiados. Realizado durante hora-atividade com a equipe de professores e gestores da unidade, o encontro fomenta a ampliação de espaços de diálogo, nos quais são abordados aspectos gerais sobre os fluxos de migração e refúgio contemporâneos, assim como, perspectivas de práticas para o processo de inclusão.

A realização do encontro formativo nessa EPG é resultado de projeto de intercâmbio entre escolas que trabalham os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030. Este ano, a escola amplia as ações com enfoque na Educação Antirracista, a qual já trabalha desde 2021, também para o tema de Migração e Refúgio.

“Falar em migração é conhecer a cultura do outro, compreender que, sob o aspecto da interculturalidade, cada cultura tem sua riqueza e que, ao fortalecer as comunidades de migrantes, estamos ajudando a fortalecer sua cultura. Quando falamos em migração devemos pensar também na questão da inclusão, de pessoas que deixaram tudo para trás para recomeçar em um lugar distante, muitas vezes longe de suas famílias. Nesse contexto, cabe aos educadores e à escola pensar em como acolher as crianças e as famílias, conhecer e se aproximar das histórias, orientar sobre direitos e serviços públicos disponíveis”, explicou o padre Marcelo Maróstica, vice-diretor da Cáritas Diocesana de São Paulo.

Para o palestrante, a escola pode ainda abordar algumas estratégias importantes, como o estabelecimento de rodas de conversa com as famílias e os alunos e o combate sistemático ao racismo e a xenofobia.

Rede de Migração de Guarulhos

O encontro formativo foi desenvolvido pela Divisão Técnica de Políticas para Diversidade e Inclusão Educacional da Secretaria de Educação, em parceria com a Rede de Migração de Guarulhos, ente formado pelo poder público, sociedade civil, organizações e representantes das comunidades migrantes da cidade de Guarulhos.

Além do mapeamento da presença de migrantes, refugiados e apátridas, e possibilidades de articulação e ações práticas de acordo com a realidade no município, a Rede de Migração de Guarulhos objetiva a partilha de conhecimento das iniciativas pastorais, sociais e culturais ligadas às instituições, associações, casas de acolhida e iniciativa pública, dentre as quais documentação, saúde, educação, gastronomia, estudo e pesquisas, entre outras.